Grande successo per l’edizione invernale di “La Scienza in Festa”, l’evento di divulgazione scientifica che l’Università di Camerino ha organizzato a Matelica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo scorso fine settimana, sabato 14 e domenica 15 dicembre, in cui è stato possibile partecipare a laboratori interattivi, spettacoli, aperitivi scientifici e presentazioni di libri.

“Sono davvero molto soddisfatto – ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni – per il successo ottenuto dall’edizione invernale de “La Scienza in Festa” che abbiamo voluto proporre nella sede di Matelica, e ringrazio l’Amministrazione Comunale per la collaborazione, così come ringrazio il prof. Claudio Pettinari, responsabile del progetto. Ringrazio anche gli ospiti che hanno voluto essere con noi. Ancora una volta l’Università di Camerino ha scelto di uscire dalle proprie aule e dai propri laboratori per andare incontro alle persone e parlare con loro di scienza in maniera coinvolgente ed anche divertente”.

Sabato pomeriggio inaugurazione con il taglio del nastro, al quale hanno preso parte il Rettore Leoni, il prof. Pettinari, il Sindaco di Matelica Denis Cingolani e l’assessore alla cultura Barbara Cacciolari, che hanno dato il via alle attività laboratoriali nell’atrio di Palazzo ottoni, dove ricercatori e ricercatrici dell’Università di Camerino hanno condotto i presenti, dai bambini agli adulti, alla scoperta dell’affascinante mondo della scienza, con esperimenti, giochi, attività interattive… anche nel metaverso!

Presso la Sala Convegni Boldrini è stato poi presentato al pubblico il progetto GR-UMMY, una idea innovativa di ricercatori e ricercatrici della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam, che ha portato alla formulazione di caramelle funzionali partendo dalle vinacce.

In serata a salire sul palco del Teatro Piermarini è stata invece Giulia Biondi, blogger e autrice del metodo Bilanciamo, nonché laureata Unicam in Biologia della Nutrizione, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “La dispensa di Bilanciamo. Dalla spesa alla tavola”, con cui vuole rispondere ai tanti dubbi che le persone si pongono prima di mettersi a tavola, con l’obiettivo di stare accanto al lettore e aiutarlo a vivere il cibo serenamente, come un alleato e non come un nemico, a gestirlo in modo consapevole e autosufficiente.

A calcare il palcoscenico del Piermarini domenica pomeriggio sono stati invece Caterina Amichetti, Fabrizio Bendia, Giada Bosi, Cristina Casadidio, Sara Diambra, Cristian Marinangeli, Luca Mozzoni, Sara Pagliaricci, Lorenzo Rossi, Alessia Tombesi, Claudia Vitturini, ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti dell’Ateneo che si sono sfidati nello spettacolo “4 Ricerche”, in cui, guidati dal presentatore Alessandro Gnucci dell’Associazione Next e di FosforoScienza, hanno condotto il pubblico presente alla scoperta dei loro rispettivi dipartimenti e della passione che mettono ogni giorno nelle loro attività di ricerca.

E’ poi salito sul palco il noto scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro che ha tenuto una lectio dal titolo “Un senso di meraviglia”, tratta dal libro “La meraviglia del tutto” nato dalle conversazioni e da un’amicizia durata più di trent’anni con Piero Angela. Nel libro Polidoro ricorda anche che l’Università di Camerino nel 1988 conferì a Piero Angela la laurea honoris causa in Scienze Naturali.