Un evento unico ed esclusivo, un viaggio culinario tra le eccellenze marchigiane in una location nel cuore di Ancona: il Passetto.

Sabato 22 novembre il gusto diventa arte e si racconta in un menu ideato per esaltare sfumature olfattive e gustative grazie all’abbinamento di ogni portata a un vino diverso di aziende della provincia di Pesaro-Urbino con l’Azienda Agricola Sor Rico , di Macerata con i Produttori di Matelica 1932, Azienda Agricola Bernabei e Ancona con la Cantina Mercante.

Assaggiare le Marche un calice alla volta, lasciandosi guidare dai racconti degli enologi e dei proprietari delle cantine vitivinicole, per scoprire le caratteristiche uniche di ciascun vitigno ed etichetta in degustazione.

A fine serata, corner di eccellenze marchigiane con i prodotti della Distilleria Varnelli e i dolci delle feste di Giampaoli Dolciaria.

Vi aspettiamo!

info&prenotazioni: 351 10776705 / 338 4253281

Piazza IV Novembre, 1 – Ancona (AN)