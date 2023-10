Claudio Pettinari, Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, conclude il suo mandato e lo fa simbolicamente su èTV, nel corso di una serata a lui dedicata. Appuntamento Giovedì 19 ottobre h 22 a “Punti di Vista”, il talk show del Canale 12.

Il Campus dedicato ai ragazzi in stile “americano”, dove gli studenti possono vivere accanto al Rettore e ai prof, gli innovativi corsi di Laurea che hanno contribuito a confermare Unicam per il ventesimo anno di fila miglior Ateneo Italiano sotto i 10 mila iscritti e per tre anni consecutivi miglior Ateneo in assoluto (Dati Censis), ma anche i momenti delicati, come la ricostruzione post sisma, gli anni della Pandemia, “anni difficili ma no tristi -come li definisce ai microfoni di èTv lo stesso Rettore Pettinari – nei quali abbiamo posto le basi per il futuro della nostra Università”.

Con un obiettivo chiaro, anzi due, per dirla con le parole del Rettore che tornerà “a fare il professore, anche se in realtà non ho mai smesso – ricorda a Punti di Vista (intervistato da Maurizio Socci, ndr). Primo obiettivo della nostra Università non è l’insegnamento, ma l’apprendimento, cioè concentrarci su come i ragazzi imparino ciò che vogliamo trasmettere loro; secondo obiettivo non divulgare tecnologia, ma conoscenza, che poi possa essere messa al servizio della comunità Marchigiana.

E poi un ultimo appello, rivolto anche in occasione delle Feste di Laurea 2023: “Restate ragazzi, abbiamo bisogno di voi”.

