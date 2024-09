ANCONA – Dopo ore di pioggia battente il Centro funzionale della Protezione Civile Regionale ha emesso il bollettino di criticità Idrogeologica ed Idraulica che prevede la fase di preallarme – Allerta arancione per la giornata di domani, giovedì 19 settembre. Diversi comuni hanno già annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Ufficiale per ora la comunicazione di chiusura per Senigallia e Camerano, come annunciato dalle amministrazioni comunali. Altri sindaci potrebbero firmare la stessa ordinanza nelle prossime ore.