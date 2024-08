PORTO SAN GIORGIO – Dopo ore e ore di ricerche si è spenta ogni speranza per Bruno Boccolini, 83enne di Porto San Giorgio trovato senza vita in mare a 4 miglia dalla costa. Ieri era uscito con una piccola imbarcazione a Porto San Giorgio, dove abitava ma non aveva fatto rientro a casa in serata. I familiare avevano dato l’allarme ed erano scattate le ricerche durate tutta la notte. Prima dell’alba era stata avvistata la barca, ma dell’uomo nessuna traccia. Poi le ricerche sono proseguite, il sindaco Vesprini ha anche annullato la festa del mare in programma questa mattina per non disturbare le operazione e come forma di rispetto verso la famiglia. Nel pomeriggio poi ad avvistare la salma dell’uomo è stato l’elicottero della Guardia Costiera “Nemo 11”. All’avvistamento è stata dirottata la motovedetta, sempre della Guardia Costiera, Sar cp 839, che ha proceduto al recupero del corpo che, nel primo pomeriggio (alle 14:40), è stata sbarcata nel porto di porto San Giorgio a disposizione dei familiari e della autorità giudiziaria. S’ipotizza che l’anziano abbia avuto un malore prima di cadere in acqua.