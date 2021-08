ANCONA – Nuovo picco di positivi, anche se va sottolineato che è cresciuto il numero di tamponi testati dopo i giorni di Ferragosto: 205. Salgono anche oggi i ricoverati. Anche oggi, per fortuna, non sono stati registrati decessi.

Il contagio

Nuovo picco di positivi, anche se va sottolineato che è cresciuto il numero di tamponi testati dopo i giorni di Ferragosto: 205, il 14,5% (ieri 9,2%) dei 1.417 tamponi nuove diagnosi analizzati. L’incidenza si attesta a 73,52 casi settimanali su 100mila abitanti, in leggera diminuzione rispetto a ieri. E’ ancora la provincia di Macerata quella con più positivi (56), seguita da Ancona e Pesaro-Urbino (36), Ascoli Piceno (32) e Fermo (29): sono 16 i casi provenienti da fuori regione.

Dei 206 nuovi positivi 33 sono sintomatici, 61 sono dovuti a contatti stretti con positivi, 53 a contatti domestici, 9 in ambiente di vita/socialità e 5 in ambito lavorativo; per 40 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

I ricoveri

Salgono anche oggi i ricoverati: oggi sono 53, 6 più di ieri. Salgono quelli in terapia intensiva (9, +1), in semi intensiva (6, +2) e nei reparti non intensivi (38, +3). Sono 19 (+4) i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Sale a 102.241 il totale di dimessi e guariti (+115).

Le vittime

Anche oggi, per fortuna, non sono stati registrati decessi. I morti nelle Marche, da inizio pandemia, sono stati 3.043, 1.709 uomini e 1.334 donne.