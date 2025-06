ANCONA – Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta sul balcone di casa, con i segni di alcune coltellate, all’ultimo piano di una palazzina a Jesi (Ancona), mentre nell’abitazione c’era nel lettino la figlioletta di pochi mesi. Al momento, secondo le prime informazioni, nonostante l’evidenza di morte violenza, tutto lascerebbe pensare ad un gesto volontario.



Il corpo senza vita della 30enne è stato trovato nel primo pomeriggio, verso le 15, dai genitori di lei che l’avevano cercata, forse perché non rispondeva. In quel momento il marito della donna era al lavoro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i carabinieri della Locale compagnia e della scientifica per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Il quadro della tragedia, in una famiglia tranquilla senza alcun episodio di conflittualità, sembrerebbe quello di un gesto volontario.