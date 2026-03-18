ANCONA – Carabinieri e Scientifica sul posto questa mattina ad Ancona, nella zona della Baraccola, dove quattro uomini con il volto coperto hanno tentato una rapina alla filiale della Bper in via Primo Maggio.

Due persone sono state arrestate, mentre sono in corso le ricerche di altri due o tre complici che si sarebbero dati alla fuga subito dopo il tentativo fallito.

Secondo quanto ricostruito, un dipendente si trovava all’esterno della banca per aprire la filiale e, mentre era al telefono con la moglie, è stato circondato dai rapinatori, che gli hanno puntato una pistola alla tempia nel tentativo di farsi consegnare il denaro e accedere all’interno.

Determinante la prontezza della donna, che ascoltando la scena dall’altro capo del telefono ha dato immediatamente l’allarme ai Carabinieri, permettendo un intervento rapidissimo e il fallimento del colpo.

La filiale è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni. Indagini in corso per identificare tutti i componenti del gruppo e chiarire i dettagli dell’azione.