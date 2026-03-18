ANCONA – Di ritorno da Roma, e in presenza delle autorità e degli enti marchigiani che hanno concorso alla redazione del dossier “Ancona. Questo adesso”, il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore alla Cultura Marta Paraventi terranno una conferenza stampa a Palazzo del Popolo, sede del Comune, convocata per le ore 17.30.

Saranno presenti le telecamere di èTV Marche per trasmettere in diretta l’importante evento, con interviste e contributi live, dopo la proclamazione ufficiale di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028, arrivata nella mattinata odierna. Appuntamento, invece, nel pomeriggio su èTV Marche (canale 12) e in contemporanea streaming sul sito www.etvmarche.it, la nostra App èTV Marche (che si scarica gratuitamente per smartphone e per tablet), oltreché sulla nostra pagina Facebook.