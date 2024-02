Sono trenta gli Ammonimenti del Questore di Ancona Cesare Capocasa in tutto il 2023 (24 per stalking, 6 per maltrattamenti), mentre sono già 14 quelli emessi nel primo mese e mezzo del 2024: 9 per condotte di stalking e 5 per maltrattamenti.

Si tratta di misure di prevenzione, prima che maltrattamenti e stalking possano degenerare in azioni estreme, ricorda la Questura, che si sono rivelate particolarmente efficaci, tanto che sia nel 2023 sia nel 2024 non ci sono state recidive.

Per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità, può segnalare alle forze dell’ordine i maltrattamenti subiti dalla vittima, per scongiurare eventi lesivi e dunque anche un amico, un parente, un vicino. E’ prevista la possibilità di accedere a percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti attraverso l’associazione Polo9 di Ancona. Il quattordicesimo ammonimento è stato emesso nei confronti di un trentenne italiano, autore di una serie di condotte prolungate nel tempo nei confronti della sua ex fidanzata. Non accettava la decisione della ragazza di interrompere la loro breve relazione sentimentale, a causa degli atteggiamenti aggressivi ed ossessivi di lui. Aveva tentato in tutti i modi di mantenere i contatti con lei, con comportamenti assillanti e opprimenti fino ad appostamenti sotto casa di lei, seguiti da messaggi nei quali lui la colpevolizzava di essere la causa dei suoi mali. Quando ha tentato di avvicinare la giovane sono intervenuti anche i poliziotti. Per questo la donna ha depositato richiesta di Ammonimento al questore di Ancona, che ha intimato all’uomo di interrompere ogni condotta lesiva.

Il 30enne ha anche accettato di intraprendere un percorso di cure e terapie presso l’ospedale. Secondo Capocasa “esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti vulnerabili”