CASTELRAIMONDO – Grave incidente lungo la strada provinciale a lungo la Settempedana a Castelraimondo. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto avrebbe urtato un ciclista, sbalzandolo dalla bici e facendolo cadere sull’asfalto.



Per l’uomo, un 64enne della zona, è stata immediatamente allertata l’eliambulanza, per il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita