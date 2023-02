Ha come simbolo un'orchidea. Il fiore preferito di Sandra, volontaria dell'associazione Bet Onlus e sorella di Suor Paola, a cui è dedicata questa casa accoglienza per donne sole o con bambini in situazioni di difficoltà a Monte Urano. L'ingresso nella struttura avviene su segnalazione della Questura o dei Servizi Sociali comunali. Le donne in difficoltà possono rivolgersi al centro di ascolto o chiamare il numero sempre attivo 3282798707