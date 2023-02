ANCONA – Da una parte le carenze del sistema di areazione, evidenziate da un consulente tecnico, dall’altra l’annuncio che alla prossima udienza saranno sentiti come testimoni per i fatti della Lanterna Azzurra i due rapper Fedez e Sfera Ebbasta. Il processo bis per la strage di Corinaldo si arricchisce di elementi e va avanti a ritmo serrato per arrivare ad una sentenza entro il mese di luglio.

Sulle condizioni del locale e la capienza la Procura ha chiesto si sentire, tra gli altri testimoni, anche Fedez e Sfera Ebbasta. I loro nomi sono stati indicati a conclusione dell’udienza di ieri. Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, rapper di grido, marito della nota influencer Chiara Ferragni, reduce da Sanremo, e Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, sono attesi ad Ancona per il 24 febbraio, a partire dalle ore 9.30. Il primo dovrà riferire sul locale per un precedente concerto fatto alla Lanterna Azzurra, prima della strage avvenuta la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, mentre Sfera riferirà sulla serata che doveva tenere invece la notte della tragedia.

Le parti civili hanno già fatto presente che si opporranno ad una eventuale decisione di acquisizione delle testimonianze dei due rapper, già rese ai carabinieri dopo i fatti, se non si presenteranno in tribunale. Gli avvocati vogliono il controesame in aula.