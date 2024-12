Artisti di fama mondiale calcheranno il palco del Teatro delle Muse per lo spettacolo ‘Armonie di Natale’ organizzato da Promise Group a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi ETS. La serata che unisce musica e solidarietà vedrà l’esibizione della prestigiosa Orchestra Barocca delle Marche con il primo violino e concertatore Federico Guglielmo, interprete di fama internazionale. Obiettivo dell’evento, raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumentazioni mediche per il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. L’appuntamento è per martedì 17 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona alle ore 20,30.

Lo spettacolo sarà aperto dal Coro di Istituto Novelli Natalucci, diretto dalla maestra Laura Ricciotti, accompagnato al pianoforte da Jian Wang, che si esibirà in un repertorio di canti tradizionali natalizi. La serata proseguirà con il video del coro di voci bianche Zonamusica che si esibirà insieme ai bambini dell’Ospedale Salesi e agli operatori sanitari, a seguire l’Orchestra giovanile Zonamusica ‘La città dei suoni’, diretta dalla maestra Silvia Badaloni.

Nel corso della serata, condotta da Maurizio Socci, sul palco delle Muse salirà anche l’Ensemble di Cajon diretto dal maestro Marco Lorenzetti che porterà in scena un medley natalizio. Il momento clou dello spettacolo vedrà come protagonista l’esibizione dell’acclamata Orchestra Barocca delle Marche accompagnata dal violino solista e concertatore Federico Guglielmo, apprezzato a livello internazionale. L’Orchestra Barocca porterà in scena un repertorio che spazia, fra gli altri, dal ‘Messiah’ di Georg Friedrich Händel a ‘Le Stagioni’ e il ‘Riposo per il Santo Natale’ di Antonio Vivaldi. Una serata unica, pensata per unire intrattenimento e sensibilizzazione, dove cultura e solidarietà possono fare la differenza.

L’intero ricavato della serata al netto delle spese sarà devoluto per l’acquisto di una strumentazione medica per il Dipartimento Materno Infantile dell’AOU delle Marche.

Un momento particolare sarà riservato al video racconto della storia della Fondazione Ospedale Salesi ETS che proprio quest’anno festeggia i suoi 20 anni di attività. A ripercorrere le tappe salienti della Fondazione, dalla sua istituzione fino al presente e con uno sguardo al futuro sarà la voce del noto attore e doppiatore Luca Violini. La mission della Fondazione, fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 2004, è quella di migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale e delle loro famiglie.

“Il Dipartimento Materno Infantile Salesi è da sempre un punto di riferimento per la comunità e negli anni è diventato anche un centro di eccellenza, riferimento nel panorama nazionale – spiega la Presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS, Dottoressa Cinzia Cocco -. Partecipare alla serata benefica significa contribuire al miglioramento dei servizi offerti alle donne e ai bambini, e dotare la struttura di tecnologie all’avanguardia e contribuire all’acquisto di una attrezzatura per garantire le migliori cure ai bambini del Dipartimento Materno Infantile dell’AOU delle Marche”.

“Ogni giorno i nostri professionisti portano nelle corsie dell’Ospedale moltissime attività che mirano a rendere meno traumatica la degenza – aggiunge la Direttrice della Fondazione Ospedale Salesi ETS, Professoressa Laura Mazzanti – solo per citarne alcune la Pet Therapy, in ospedale e a domicilio per i bambini oncologici, la Robot Therapy, la Musico Terapia”.

Prevendita biglietti: Teatro delle Muse, tel. 071 52525; biglietteria@teatrodellemuse.org; Biglietti online su: www.vivaticket.com; Per informazioni tel. 071 5962850 – 2844 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17). Ingresso 15 euro.