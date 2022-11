ANCONA – Dopo due giorni di angoscia è stato ritrovato vivo Silvano Borra, il pensionato di 80 anni che martedì mattina non aveva fatto rientro a casa a Torrette, dove vive insieme alla famiglia del fratello. L’anziano era uscito di casa per recarsi a fare fisioterapia in un ambulatorio del quartiere. Alle 11, terminata la riabilitazione, non era tornato a casa per pranzo e così era scattato l’allarme lanciato dai parenti. Da quanto si apprende l’uomo è stato trovato poco fa in via della Ferrovia a Vallemiano, reduce da un incidente stradale con l’auto con cui era uscito. E’ stato portato in ospedale per accertamenti, conferma la nipote Marzia.

In aggiornamento.