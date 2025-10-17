Il tema dell’economia circolare al centro della sfida che per il 2’ anno consecutivo vede coinvolti gli studenti del territorio nell’ambito del Green Loop Festival ad Ancona.

Sabato 18 Ottobre alla Mole Vanvitelliana si terrà la 2’ edizione di VivaGames, promosso da Viva Servizi nell’ambito del Green Loop Festival in collaborazione con Peak-Time e VitaminaC. L’evento coinvolgerà circa 400 ragazzi degli istituti superiori “I.I.S. MOREA – VIVARELLI” di Fabriano, LICEO “MANNUCCI” di Ancona, LICEO FRANCESCO STELLUTI di Fabriano, ISTVAS VANVITELLI – STRACCA – ANGELINI di Ancona, I.I.S. VOLTERRA – ELIA di Ancona. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona e prevede i saluti iniziali di Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi e, per il Comune di Ancona, di Antonella Andreoli Assessore alle Politiche Educative. Quindi i ragazzi assisteranno ad una lezione informativa legata al consumo consapevole delle risorse idriche, del ciclo idrico integrato e della sostenibilità e poi si sfideranno in un quiz finale che riguarderà le tematiche presentate durante la mattinata. L’evento è coerente con l’impegno che VivaServizi mette nel trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di una gestione responsabile delle risorse

naturali, in particolare dell’acqua.

“L’obiettivo dei VivaGames è rinnovare l’impegno per la tutela dell’ambiente tra i più giovani spiegando ai ragazzi perché l’acqua non si deve sprecare” – dice il Direttore Clementi. “I comportamenti virtuosi di cui i giovani comprenderanno l’importanza non solo li renderà cittadini

più consapevoli ma influenzeranno positivamente anche gli adulti che vivono con loro orientando le famiglie alla sostenibilità”.