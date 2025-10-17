Leonardo Bartolucci vicepresidente di Ebam e Massimiliano Felicioni sono i nuovi Coordinatori Regionali dell’Organismo Paritetico per l’Artigianato delle Marche

ANCONA –Avvicendamento nel Coordinamento Regionale dell’Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche, OPRAM – OPRA Marche. Massimiliano Felicioni e Leonardo Bartolucci assumono il ruolo di Coordinatori Regionali pro tempore dell’Organismo Paritetico per il settore artigianato marchigiano. Le Coordinatrici uscenti Loredana Longhin, per la parte sindacale, e Martina Focanti, per la parte datoriale, hanno dato voce alle indicazioni ricevute dalle Parti Sociali proponendo al Comitato, la nomina dei nuovi Coordinatori.

“Nei prossimi mesi – commentano Bartolucci e Felicioni – continueremo a promuovere la nostra attività approfondendo il nuovo Accordo Stato Regioni e accompagnando le imprese in questo cambiamento formativo, più qualitativo che quantitativo o documentale. Come Coordinatori e Comitato crediamo che la sicurezza sia un diritto ed un dovere imprescindibile, che si raggiunge con la collaborazione di tutto il Sistema”.

La Bilateralità e la Pariteticità nell’Artigianato delle Marche supportano le imprese che applicano il CCNL artigianato (edilizia esclusa) con prestazioni rivolte a dipendenti e datori di lavoro. Ebam è la casa da cui prende il via l’azione di Opram alla quale è demandata la mission relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla formazione gratuita che rientra nella bilateralità artigiana. Le imprese, in ottemperanza alle disposizioni in materia di welfare contrattuale, si avvalgono gratuitamente del RLST- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, già compreso nel versamento unico f24, il quale opera, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.81/08, ope legis presso le aziende aderenti al Sistema Ebam Opram.

OPRAM svolge specifici compiti di tutela e rappresentanza; supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche organizzative; promuove e orienta attività di prevenzione, formazione e raccolta buone prassi; è chiamato al monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza in ambito regionale e nel comparto di appartenenza; realizza progetti in collaborazione con Istituti ed Enti regionali; sostiene e presidia la formazione dei RLST e ne coordina l’attività. Nel 2024 sono stati realizzati 2.586 interventi presso le imprese aderenti al Sistema, di cui 2.276 accessi aziendali.

Massimiliano Felicioni, Coordinatore OPRAM per la parte datoriale: “Sin dalla sua costruzione la mission dell’Opram è stata la promozione della cultura della sicurezza che oggi come non mai riveste un ruolo essenziale nel mondo del lavoro. La nostra società economica vive una profonda trasformazione con nuove esigenze, sfide e criticità a cui bisogna dare risposte rapide e puntuali. Pertanto, Come Opram vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori e le imprese, sia attraverso l’attività puntale ed essenziale per le microimprese del Rlst sia nella promozione di azioni concrete di prevenzione anche attraverso i progetti avviati con INAIL sui Near Miss o WHP del PRP20/25 Regione Marche”.

Leonardo Bartolucci, Coordinatore OPRAM per la parte sindacale che è anche vicepresidente di Ebam: “Opram insieme all’attività svolta dagli Rlst si pone l’obiettivo di affermare sempre più la prevenzione nelle aziende artigiane per contrastare il verificarsi di infortuni e malattie professionali. In continuità con chi ci ha preceduto nel Coordinamento dell’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato collaboreremo insieme ai livelli istituzionali, ai servizi di prevenzione delle Ast e all’Inail, per affermare le buone prassi e migliorare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.