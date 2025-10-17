OSIMO – Non ce l’ha fatta il ragazzino di 14 anni che questa mattina era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a San Biagio di Osimo, allo svincolo per Santo Stefano. Il ragazzino era in scooter e stava andando a scuola, quando c’è stato lo schianto con un Fiat Doblò che procedeva nell’altro senso di marcia, da Osimo in direzione Aspio. La dinamica è ancora da ricostruire da parte dei Carabinieri di Osimo. Le condizioni sono apparse subito gravissime. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco.