“Ma tu sei una principessa vera?” “E’ vero che anche tu stavi male e il tuo cane ti ha aiutata?” “Come si chiama la storia che hai scritto?” “Posso provare la tua corona?”.

Per qualche ora i bimbi del Salesi hanno vissuto oggi un pezzetto di Fiaba. Grazie alla Fondazione Ospedale Salesi, Miss Universe Italy Glelany Cavalcante ha fatto visita ad alcuni piccoli ricoverati. Imprenditrice, indossatrice, modella, Glelany ha scritto un libro per bambini con protagonista la sua cagnolina Lilly, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità, della malattia e in particolare della depressione, che la Miss ha vissuto sulla sua pelle circa due anni fa.

La Cavalcante, marchigiana d’adozione, ha visitato anche la sede dell’Ente benefico a Villa Maria, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio Comunale di Ancona Simone Pizzi. La Miss partirà a fine ottobre per il Messico, dove gareggerà per il titolo assoluto di Miss Universo rappresentando l’Italia. La sua storia, il suo percorso, la sua umanità hanno colpito profondamente lo staff della Fondazione guidata dalla Prof. Laura Mazzanti.

E’ l’inizio di un cammino da fare insieme, per portare sollievo, speranza e sorriso ai bimbi ricoverati. Immagini e interviste a breve sul canale 12 di èTV.