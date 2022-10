ANCONA – A settembre è schizzato al 7,7% annuo (7% a luglio e 7,5% ad agosto) l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ad Ancona nonostante una variazione negativa di -0,1% rispetto al mese precedente.

A guidare i capitoli di rincari salatissimi le spese per Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+32,1% annuale; + 0,5% mensile) seguite da Prodotti alimentari bevande analcoliche (+ 11,6% annuo; +1,4% mensile), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11,6%; +1,4 %) e Trasporti (+ 8,7%; – 2,1%).

In rialzo anche i costi di Bevande alcoliche e Tabacchi (+3%; +0,%), Mobili articoli e servizi per la casa (+ 3,3; + 0,6%), Ricreazione spettacolo e cultura (+0,3%; -1%), Istruzione (+ 4,4 %; +0,5%), Servizi di ristorazione (+3,1%; +2,5%), Altri beni e servizi (+2,7%; + 0,3%). La variazione annuale è negativa per le Comunicazioni (-2,4%; +1% su mese), Servizi sanitari e spese per la salute (-0,1%; invariato mensile), Abbigliamento e calzature (-0,1% annuo; +1,5% mensile).



Per quanto riguarda singole voci spiccano rialzi, a settembre rispetto ad agosto, di prodotti vegetali (+7,6%), birre (+3,8%), trasporto passeggeri su strada (+3,5%), articoli e accessori d’abbigliamento (5,4%), biciclette (+6,6%), energia elettrica (+1,5%), gas (+0,6%); in controtendenze, sempre a livello mensile: -30,3% sul trasporto aereo e -29,4% sui trasporti marittimi, -10,7% Pacchetti vacanza, -2% trasporto passeggeri mezzi su rotaia, -1,6% Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati e -0.5% affitti reali abitazione principale.