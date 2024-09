La voce, delicata eppure imperiosa, è quella di Paola Giorgi. Il contesto, unico, è quello delle Grotte di Frasassi. Le parole, immortali, di Dante Alighieri, 5o canto dell'inferno, Paolo e Francesca.

Un incontro di emozioni e bellezza che solo Marchestorie 2024, con la direzione artistica di Paolo Notari e Davide Rondoni, poteva mettere in scena, su un palcoscenico naturale unico come quello rappresentato da Genga, per il gran finale della rassegna organizzata dalla Regione Marche nei luoghi più significativi del territorio.

L'appuntamento, dal titolo “La voce poetica del vento”, è stato ideato da Paola Giorgi per Bottega Teatro Marche e Grotte di Frasassi srl, con la collaborazione della Pro Loco di Genga, e mette in relazione la poesia, tema centrale di Marchestorie 2024, ccon l'elemento del vento, perché proprio grazie al vento oggi questo territorio può narrare una storia unica, a partire da quando, 50 anni fa un refolo di vento sussurrò al mondo esterno che dentro la montagna fosse custodito un gioiello come le Grotte.

Il servizio di Maurizio Socci.