PESARO – Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Pesaro, in un cantiere di via Manzoni.



Un operaio di 66 anni è caduto da circa tre metri di altezza, da un soppalco situato in un’abitazione privata nella via a ridosso del centro storico cittadino.



Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che arrivati sul posto hanno immediatamente allertato l’eliambulanza. L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.



Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari, polizia e ispettori dell’Ats, l’Agenzia di Tutela della Salute.