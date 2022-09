JESI – Di nuovo allagate le zone già colpite dalla straordinaria ondata di maltempo della notte tra giovedì e venerdì scorsi che ha messo in ginocchio i paesi della Valle del Misa e l’area dell’entroterra Pesarese, al confine con l’Umbria.

In particolare a preoccupare sono anche le raffiche di vento fortissime. A Jesi, in Viale della Vittoria a Jesi (AN) Vigili del Fuoco a lavoro per rimuovere un albero di grosse dimensioni caduto su due auto che stavano passando proprio in quel momento ma per fortuna non ci sono feriti. La squadra di Jesi sta provvedendo alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto i Sanitari del 118 e la Polizia Locale. L’amministrazione comunale di Jesi ha invitato i cittadini ad uscire di casa solo in caso di stretta necessità, tenuto conto che l’intensità del vento potrebbe ulteriormente aumentare. Nel pomeriggio previsto un nuovo confronto con la Protezione Civile Regionale e saranno fornite ulteriori informazioni.

Il Comune di Senigallia raccomanda di restare ai piani alti delle abitazioni.