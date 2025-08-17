Tv in lutto per la scomparsa di Pippo Baudo, vero mito del piccolo schermo che ha fatto la storia della televisione italiano. Un legame di amicizia nel tempo è maturato con le Marche: nel 2013 partecipò alla Bit di Milano, nello stand regionale, in compagnia del compositore Giovanni Allevi, ad alcune iniziative promozionali per le Marche. Baudo ha più volte dimostrato di sentirsi parte di questo territorio, al punto da definirsi “un allievo che studiava per diventare marchigiano”. Proprio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano nel 2013, annunciò che il suo programma Il Viaggio, in onda su Rai 3, sarebbe partito proprio dalle Marche. In quella sede raccontò: «Qui mi sento come a casa e quando vado via mi prende una dolce nostalgia». Baudo dedicò alle Marche la puntata inaugurale del suo programma, con tappe ad Ascoli Piceno e Recanati. Nella città leopardiana tornò in piazza, lo stesso luogo che anni prima lo aveva visto protagonista alle finali di Musicultura. Alle Marche lo univano anche rapporti personali. Stimava profondamente il pianista ascolano Giovanni Allevi, che volle intervistare e definì “una gloria non solo marchigiana ma nazionale”.