Primo uno scoppio, con una virgola di fuoco che esce dal tombino. Poi il black out che investe diversi palazzi tra via Caduti del Lavoro e via Tarantelli, ad Ancona. E' accaduto qualche minuto prima delle 22. Disservizi momentanei per l'interruzione dell' energia elettrica erano stati registrati poco prima anche in altri quartieri di Ancona. In via Caduti del Lavoro s'ipotizza ci sia stato un cortocircuito nella rete elettrica, forse a causa di un sovraccarico. Al lavoro i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Atteso l'intervento dell'Enel per il ripristino della linea.