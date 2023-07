Più che un’intervista, una chiacchierata a cuore aperto tra Paolo Conticini e una piazza gremita e accogliente, come Numana sa essere nelle sue magiche sere d’estate. E’ questo il ciak (visto l’ospite) della quarta edizione di “Parliamone con”, una rassegna giunta alla sua quarta edizione e che ha visto in questi anni tanti protagonisti dello spettacolo e della cultura Italiana alternarsi sul palcoscenico ricavato dalla coreografica scalinata del Comune Rivierasco.

Da Mogol a neri Marcorè, da Platinette a Paolo Conticini, appunto, che domenica ha proseguito la fortunata tradizione del trovarsi a tu per tu con grandi personaggi che si raccontano nella loro umanità, nel loro dietro le quinte. A fare gli onori di casa il Sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini, ideatore della rassegna (condotta da Maurizio Socci, ndr). Il primo cittadino ha salutato il numerosi presenti in piazza tra cui anche il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

L’attore pisano si è aperto con il pubblico raccontando successi clamorosi ma anche sconfitte brucianti, le sue “prime volte” (in riferimento al suo omonimo spettacolo teatrale) tra cinema, televisione, fiction, talent show. Dai Cinepanettoni con De Sica alle serie tv passando per lo Zecchino d’oro perché, come ha rivelato Conticini, da piccolo il suo sogno era cantare. Così ieri sera abbiamo scoperto che oltre ad essere una persona bella (e questo cinema e TV ce l’avevano raccontato già) Paolo Conticini è anche e soprattutto una bella persona.

Stasera un altro grande appuntamento: alle 21:30 in Piazza Nuova protagonista l’imprenditore e Star di Tik Tok (grazie ai suoi video virali su Dante Alighieri) Simone Terreni con il suo libro “50 Menti Visionarie”. Accompagnato da Giuliano Carnesecca, Terreni racconterà le storie di 7 figure geniali dell’umanità, da Leonardo da Vinci a Elon Musk, passando per Steve Jobs. Il ricavato del libro, disponibile anche stasera in Piazza, sarà devoluto all’ATO, Associazione Trapiantati di Organi nelle Marche, attiva a Torrette. Saranno presenti le telecamere di èTV canale 12

