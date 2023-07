FIASTRA – Terribile incidente sul lavoro questa mattina a Fiastra. L’operaio era al lavoro in un cantiere per la ricostruzione post sisma quando all’improvviso gli è crollato addosso un ponteggio. L’uomo, un operaio abruzzese di 39 anni, è stato trasportato a Torrette in eliambulanza. L’incidente è avvenuto in località San Marco a Fiastra. A dare l’allarme sono stati i colleghi.

Seconda una prima ricostruzione, sembra che l’operaio stesse applicando una staffa per agganciare un pergolato quando sarebbe stato investito dal ponteggio. Dopo le prime cure sul posto, il 39enne è stato trasportato cosciente in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.