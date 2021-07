Sono in ripresa i contagi da Covid 19 anche nelle Marche. Sono 53 nelle ultime 24 ore (ieri 52), con una crescita dell’incidenza cumulativa a 18,25 nuovi casi per 100 mila abitanti su base settimanale (ieri 17). Resta basso, invece, il numero dei ricoveri, a quota 13 (invariato), criterio per il quale verrà deciso il cambio di fascia. Al momento le Marche restano stabilmente in zona bianca.

I contagi tra amici e parenti: guida Pesaro

Pesaro-Urbino è la provincia con più contagi (19), seguita da Ancona e Ascoli Piceno (13), Macerata (4) e Fermo (2). Sono 2 i contagi provenienti da fuori regione. La maggior parte dei contagi sono dovuti a contatti stretti con positivi (20) e domestici (12), sono 9 i sintomatici, 2 i contagi in ambiente di vita/socialità e uno in ambito lavoratorivo, per 7 sono in corso le analisi epidemiologiche.

Ricoveri stabili, nessuna vittima in 24 ore

Stabili i ricoveri, 13 in totale, di cui 2 persone in terapia intensiva e 11 persone nei reparti non intensivi, divisi tra Pesaro, Ancona e Fermo.

Crescono i dimessi/guariti: sono 99.760 (+18 in 24 ore).

Prosegue la striscia senza nuovi decessi da Covid: nessuna vittima anche nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.038, 1.706 uomini e 1.332 donne.