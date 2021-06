ANCONA – Sale a 3030 il bilancio delle vittime da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi. Si tratta di due donne: una 81 anni di Senigallia e una di 86 di Belforte del Chienti, entrambe con patologie pregresse. Negli ospedali prosegue il trend in discesa: un ricoverato Covid in meno rispetto a ieri, con il totale dunque dei degenti Covid a 48. Stabile la situazione nelle rianimazioni dove ci sono 8 pazienti. Sul fronte del contagio sono stati scoperti 21 nuovi positivi dai tamponi molecolari effettuati, con un rapporto positivi/testati del 2,4%. Solo 4 i positivi dai test antigenici rapidi che poi andranno confermati con il molecolare. Sul territorio la situazione è abbastanza equilibrata con 5 casi scoperti in provincia di Pesaro Urbino, 4 in quella di Macerata e altrettanti nell’anconetano. Due persone positive nell’Ascolano, e una nel Fermano. Gli altri 4 test risultati positivi sono di persone che non vivono nelle Marche.