"Noi con le gambe, voi col cuore": in bici per "Il Sorriso di Daniela Onlus". Aiutiamoli!

La Ciclistica Anconitana pronta a pedalare per la solidarietà. Un gruppo di atleti, di amici e di ragazzi fantastici che hanno deciso di sostenere l'Associazione Onlus "Il Sorriso di Daniela, attiva nelle Marche e in Africa per portare solidarietà e aiuti ai più bisognosi.

A spiegare il progetto, ospiti del nostro Maurizio Socci, i 4 coraggiosi ciclisti che percorreranno oltre 600 km in 41 ore. Ecco l'intervista, e di seguito la lettera di invito di uno dei comonenti, Matteo Delicato, che spiega l'iniziativa.

Aiutiamoli! Basta cliccare sul link https://www.retedeldono.it/iniziativa/matteodelicato/pedalando-il-sorriso e dare un piccolo contributo.

Ciao a tutti,

sono Matteo Delicato e faccio parte della Società Ciclistica Anconitana.

Nel mese di Maggio insieme al presidente Enrico Magnarini e ad altri due ragazzi della squadra, Silvano e Valerio parteciperemo alla "Rando Imperator," una delle più affascinanti e impegnative randonnées ciclistiche.

È un evento ciclistico che attraversa paesaggi mozzafiato e sfida i partecipanti con un percorso di 600 km. Quest'anno, la nostra pedalata avrà un significato ancora più profondo, poiché raccoglieremo fondi per l'Associazione "Il Sorriso di Daniela."

Il Sorriso di Daniela è un'organizzazione dedicata a migliorare la qualità della vita dei ragazzi in Uganda. Attraverso varie iniziative, forniscono supporto e risorse essenziali per garantire un futuro migliore a questi giovani. La nostra pedalata mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a raccogliere donazioni per sostenere questa causa nobile. È infatti con questo scopo che vorremmo raccogliere fondi per pagare un anno di studio a due bambini presso la missione Kasaala dove opera il missionario comboniano Padre Giorgio. Con questo aiuto potremmo garantire loro oltre all'istruzione anche vitto e alloggio.

Il nostro progetto si chiama "Una pedalata per il sorriso" perché in questa avventura, pedaleremo con il cuore e la mente rivolti verso gli obiettivi dell'associazione, sperando di fare la differenza nella vita di molti ragazzi.

Invitiamo tutti a sostenere la nostra iniziativa attraverso donazioni e a diffondere la notizia. Ogni contributo, grande o piccolo, può avere un impatto significativo e aiutare "Il Sorriso di Daniela" a continuare il suo prezioso lavoro.

Unitevi a noi in questa missione e pedalate con noi per un futuro migliore!