ANCONA – Manifestazione con imbrattamento in via 25 aprile, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche da parte degli “Studenti in Lotta Marche con il C.A.S. – Collettivo di Allerta Studentesca (Ancona), Collettivo studentesco Depangher (Macerata) e il Collettivo Eleutheria (Fabriano).

Scrivono gli studenti: “Le studentesse e gli studenti in lotta prendono parola contro la guerra e sanzionano l’ufficio scolastico regionale a seguito dell’assemblea studentesca regionale. Noi rifiutiamo tutto questo” e aggiungono “Una tra le tante aziende che hanno aderito al progetto TED (licei per la transizione ecologica e digitale), è proprio la Leonardo. La stessa Leonardo che sta finanziando la guerra in Ucraina, la stessa Leonardo che sta facendo gli interessi della NATO.

La stessa Leonardo che sta vendendo ai vari governi caccia bombardieri, e che il Ministro della Difesa professa come “azienda fondamentale per lo sviluppo dell’ economia italiana”. Questa è la realtà che stiamo vivendo, una realtà fatta di profitto a discapito di vite umane, che non mira al cambiamento, ma ad un consolidamento di quel circolo vizioso bellico, dal quale noi ci distacchiamo. Noi, come collettivo studentesco, rifiutiamo tutto questo. Noi, come esseri umani, rifiutiamo tutto questo”.