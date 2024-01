Assolto per totale incapacità d’intendere e di volere Mattia Rossetti che l’8 dicembre del 2020 uccise a coltellate l’amico coetaneo Michele Martedì, parrucchiere di 26 anni che stava rientrando a casa, in via Maggini ad Ancona. Stando al verdetto della corte di appello di Ancona, in quei drammatici istanti, Rossetti non non era in sé.In primo grado era stato condannato a 20 anni di carcere.