ANCONA – L’Ancona torna a far festa al Delconero. Lo rivive come fortino e non più terra di conquista. Anche se la Fermana ha dato filo da torcere anche in dieci e fino all’ultimo ai biancorossi, ancora arrugginiti e con le scorie delle tre sconfitte consecutive della settimana scorsa. Il 2-1 è un rivitalizzante per morale e classifica della squadra di Colavitto, mentre al contempo non affossa idee e propositività dei canarini di Protti. Non c’è storia per la Vis Pesaro mai entrata in partita a Rimini. I romagnoli passeggiano su quel che resta della formazione di Sassarini, agevolando la pratica già nei primi 25 minuti quando a segno vanno Gabbianelli (doppietta), Delcarro e Santini. Per quest’ultimo il bis personale arriverà a metà ripresa per il definitivo 5-0. La Recanatese ferma l’emorragia di risultati e strappa un punto nella gara casalinga contro la Lucchese.

I risultati

ANCONA-FERMANA 2-1 (Spagnoli al 12′ pt; Di Massimo al 1′ st (A); Pinzi al 43′ st (F))

RECANATESE-LUCCHESE 0-0

RIMINI-VIS PESARO 5-0 (Gabbianelli al 4′ e al 13′ pt; Delcarro al 19′ pt, Santini al 24′ pt e al 19′ st)

Le formazioni

ANCONA (4-3-3): Vitali; Mezzoni (dal 36′ st Barnabà), Mondonico, Bianconi, Martina; Simonetti (dal 13′ st D’Eramo), Gatto, Prezioso (dal 28′ st Pecci); Lombardi (dal 1′ st Petrella), Spagnoli, Di Massimo (dal 13′ st Moretti). All. Colavitto

FERMANA (4-4-2): Nardi; Gkertzos (dal 12′ st Eleuteri), Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (dal 14′ st Spedalieri); Romeo (dal 12′ st Pinzi), Scorza (dal 30′ st Graziano), Giandonato, Misuraca (dal 25′ st Fischnaller); Bunino, Maggio. All. Protti

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Reti: Spagnoli al 12′ pt, Di Massimo al 1′ st (A); Pinzi al 43′ st (F)

Note 3584 spettatori, di cui 321 ospiti, per un incasso di 25 mila 480 euro

La cronaca

Derby da subito elettrico. La Fermana segna con Bunino che ribadisce in rete una traversa colpita da Maggio dentro l’area piccola. L’assistente però annulla per fuorigioco. Al minuto 12 sblocca allora l’Ancona: cross di Mezzoni, sponda di Di Massimo e inserimento di Spagnoli che buca Nardi e fa esplodere il Del Conero, segnando il suo terzo gol stagionale. Due minuti e mezzo dopo e la gara si rivela anche troppo elettrica. Almeno in casa gialloblu. Maggio viene espulso dal direttore di gara per un contatto violento su Mondonico. Ospiti in 10, vivi e tutt’altro che rinunciatari. Al 20′ è da spellarsi le mani la girata da dentro l’area di Spagnoli che controlla una palla che aveva preso vita da un piazzato di Mezzoni, scaricando poi un sinistro potentissimo sulla traversa. Sfortuna. A questo punto riemerge l’equilibrio col quale fila via la prima frazione fino all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Colavitto manda dentro Petrella e la mossa dà subito effetti. Il 15 biancorosso dipinge sul secondo palo un cross che Di Massimo può solo spingere in rete. 2-0. Al 10′ Bunino scalda i guantoni di Vitali, ma è il senso di una Fermana che comunque non vuole arrendersi. A metà tempo spunto di Pinzi sull’out di sinistra, ma pecca di mira al momento di concludere. Scavallata la mezzora riecco l’Ancona: dal limite scarica la botta D’Eramo, Nardi in due tempi si arrangia ed evita il peggio. Lo imita dall’altra parte del campo Vitali che si allunga sulla propria destra per smanacciare in corner una conclusione di Fischnaller. Non è finita. La squadra di Protti la riapre nel finale con un guizzo di Pinzi che elude Vitalia e ridà ossigeno ai suoi.