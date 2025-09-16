LAPEDONA – Era nascosta tra la fitta vegetazione in una località boschiva di Lapedona (Fermo), ma non è sfuggita ai carabinieri i quali, a seguito di mirati servizi, hanno scoperto una piantagione di marijuana composta da 30 piante in piena fioritura, nell’ambito di una recente operazione antidroga.

Sono stati sequestrati anche 80 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccata.



L’autore della coltivazione, un 57enne del posto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



Grazie ad una mirata attività investigativa, con appostamenti e sorvoli aerei, i militari sono riusciti a localizzare il terreno, totalmente occultato e dotato anche di un sistema di irrigazione artigianale temporizzato, nonché di due serre di cui una con timer che regolava illuminazione e ventilazione. Le piante, già in fase avanzata di crescita, sono state estirpate e poste sotto sequestro.



Secondo le stime, il raccolto avrebbe potuto generare alcune decine di migliaia di euro di guadagno, corrispondenti al potenziale profitto per la vendita di alcune migliaia di dosi realizzabili dalla sostanza rinvenuta, verosimilmente destinate al mercato locale. Da una pianta in piena maturazione si potrebbero teoricamente ottenere alcune centinaia di dosi di marijuana.

