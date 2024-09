L’armonia è ciò che ispira l’arte in ogni sua forma ma è sul palcoscenico che più si ritrova: nella musica, sia classica che jazz o pop, nel teatro, con la misurata alternanza di gesti voci e luci e naturalmente nella danza con le figure dei corpi. La nuova stagione del Politeama è Armonie in scena. Una programmazione di spettacoli dal vivo sempre orientata alla qualità, alla diffusione della cultura e alla scoperta di nuove proposte con 17 appuntamenti tra Musica, Teatro e Danza.

La stagione inizia il 21 settembre, con il palcoscenico dedicato ai giovani, in un concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. I concerti del Master Piano Festival, organizzati con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi, proseguono con artisti giovani ma di grande talento, vincitori di importanti concorsi internazionali che il Politeama vuole sostenere nella crescita artistica: il Morgen Piano Trio, Dina Ivanova, William Greco. Il concerto più atteso vedrà al pianoforte un giovanissimo talento di soli 7 anni che il Politeama è orgoglioso di presentare in uno dei suoi primi recital completi: Alberto Cartuccia Cingolani.

La rassegna Jazz, ideata in collaborazione con l’Associazione Tolentino Jazz, inizierà il 5 ottobre con il concerto di una delle più belle voci Jazz italiane: Rossana Casale accompagnata da un quintetto di grandi musicisti. La stagione proseguirà con alcuni nomi di rilievo internazionale: il Benito Gonzales trio e in più 2 grandi jazzisti come Roberto Gatti e Massimo Morganti, seguiranno Ginger Brew insieme al Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble e Patty Lomuscio Quartet.

La sezione dedicata al Teatro è articolata in appuntamenti con nomi di grande popolarità, noti grazie anche a cinema e Tv, come Stefano Fresi, Cristiana Capotondi, Giorgio Pasotti, Sergio Assisi, Mariella Nava, Daniela Poggi e Marco Falaguasta.

Infine la Danza, sempre più presente nel territorio grazie al Liceo Coreutico e alle tante scuole: due appuntamenti con la giovane compagnia Altrascena e il Romae Capital Ballet coreografato da Alfonso Paganini, già Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.

Anche per questa stagione proseguiranno i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani. Nell’intento quotidiano di essere catalizzatore per le nuove generazioni, il Politeama conferma la Friend Card Studenti con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato e promuovere quindi, con la massima facilità, la partecipazione a tutti gli spettacoli della stagione.

Prosegue anche il progetto “Tutti insieme a teatro” che dà la possibilità alle associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli del Politeama. L’iniziativa vuole creare occasioni di socialità e inclusione per i giovani diversamente abili che insieme ai propri familiari o accompagnatori abituali, potranno vivere l’emozionante esperienza che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Del progetto inclusività fa parte anche il corso di teatro TuttInScena riservato a ragazzi con disabilità intellettive e relazionali che ha già avuto grande successo nella scorsa stagione e che si concluderà con un saggio spettacolo nella primavera 2025. Queste attività sono state possibili grazie al contributo di Simonelli Group, azienda del territorio particolarmente vicina ai temi sociali e di inclusione.

Oltre agli spettacoli dal vivo il Politeama presenterà, nel corso della stagione, alcune rassegne cinematografiche e sarà sempre la casa della cultura aperta tutti i giorni, dal mattino con le lezioni del Liceo Coreutico, al pomeriggio con i corsi di danza, canto e recitazione del Centro Teatrale Sangallo e della scuola Sfumature Danza, con le lezioni dell’UNITRE con Convegni, Mostre, presentazioni letterarie e diversi appuntamenti culturali: tante attività che consolidano sempre più il Politeama nel suo ruolo di “Hub Creativo” e cuore artistico del territorio.

La Stagione 2024-2025 è sostenuta dalla Regione Marche e da alcuni importanti sponsor privati. Il Politeama ringrazia per il prezioso contributo alla cultura Simonelli Group, Estra Prometeo, BCC Recanati e Colmurano e Gruppo Medico Fisiomed.

Il Politeama è gestito dalla Fondazione Franco Moschini, nata con il Comune di Tolentino, allo scopo di restaurare ed oggi gestire il Politeama: un bellissimo esempio, per il nostro territorio e non solo, che vede dialogare il mecenatismo privato con l’ente pubblico.

CALENDARIO

sabato 21 settembre ore 21,15 –

Master Piano Festival

ALLIEVI CONSERVATORIO DI MUSICA

“G.B. PERGOLESI” DI FERMO

Donne in musica

biglietti 12€

sabato 5 ottobre ore 21,15 – Jazz

ROSSANA CASALE QUINTET

Almost Blue

biglietti 20€

venerdì 11 ottobre ore 21,15 – Danza

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRASCENA TOLENTINO Emma

biglietti 20€

domenica 20 ottobre ore 18,00 – Teatro

MARIELLA NAVA E DANIELA POGGI

Figlio, non sei più Giglio

biglietti 25€

domenica 3 novembre ore 18,00 –

Master Piano Festival

ALBERTO CARTUCCIA CINGOLANI

pianoforte

biglietti 12€

sabato 9 novembre ore 21,15 – Jazz

BENITO GONZALEZ TRIO FT.

ROBERTO GATTI E MASSIMO MORGANTI

biglietti 20€

domenica 17 novembre ore 18,00 – Teatro

STEFANO FRESI Dioggene

biglietti 30€

domenica 1 dicembre ore 18,00 –

Master Piano Festival

MORGEN PIANO TRIO

Nuove voci italiane

biglietti 12€

domenica 8 dicembre ore 18,00 – Teatro

SERGIO ASSISI Mi dimetto da uomo

biglietti 30€

giovedì 26 dicembre ore 18,00 – Jazz

SISTERS & BROTHERS

GOSPEL CHOIR ENSEMBLE

A Gospel Night with Ginger Brew

biglietti 20€

domenica 19 gennaio ore 18,00 – Teatro

CRISTIANA CAPOTONDI

La vittoria è la balia dei vinti

biglietti 30€

sabato 1 febbraio ore 21,15 – Jazz

PATTY LOMUSCIO QUARTET

I Sing Caterina

biglietti 20€

domenica 16 febbraio ore 18,00 – Teatro

GIORGIO PASOTTI

Io, Shakespeare e Pirandello

biglietti 30€

domenica 9 marzo ore 18,00 –

Master Piano Festival

DINA IVANOVA pianoforte

biglietti 12€

sabato 22 marzo ore 21,15 – Danza

ROMAE CAPITAL BALLET

Danza da Oscar®

biglietti 20€

domenica 6 aprile ore 18,00 –

Master Piano Festival

WILLIAM GRECO pianoforte

biglietti 12€

sabato 10 maggio ore 21,15 – Teatro

MARCO FALAGUASTA

Non ci facciamo riconoscere

biglietti 25€

Master Piano Festival – sabato 21 settembre ore 21,15

ALLIEVI CONSERVATORIO “G.B. PERGOLESI DI FERMO” in Donne in musica

Introduzione a cura di Piero Di Egidio, relatore, pianista, musicologo, giornalista e Direttore Conservatorio “G.B.Pergolesi” Fermo.

Giorgia Cardarelli | violino Gloriela Villalobos Torres | soprano Wang Yixiao, Luca Giarritta, Chiara Vallati, Filippo Calvaresi | pianoforte

Un progetto del Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo realizzato nell’anno accademico 2023/24, incentrato sulla ricerca e sullo studio delle composizioni di musica da camera e di musica vocale da camera di compositrici donne del passato e contemporanee. Un concerto nato per dare voce a tutte le donne musiciste che hanno sempre lavorato nell’ombra ma che hanno lasciato un enorme contributo ancora da scoprire alla storia della musica. Tra le compositrici a cui il progetto è dedicato troviamo: Fanny Mendelssohn che scrisse circa 550 numeri di opera, quasi al pari dei 600 di Mozart; Clara Schumann cantante, didatta e compositrice di pregio tra le più affermate dell’Ottocento; Amy Beach, tra le prime compositrici donne americane, considerata un talento purissimo. Il programma è dedicato alle più belle musiche di Clara Wieck Schumann, Maria Grever, Pauline Viardot Garcia, Amy Beach.

Jazz – sabato 5 ottobre ore 21,15

ROSSANA CASALE QUINTET in Almost Blue

Rossana Casale | voce

Carlo Atti | sax tenore Luigi Bonafede | pianoforte Alessandro Maiorino | contrabbasso Enzo Zirilli | batteria

Rossana Casale torna al jazz con un nuovo album e tour intitolato Almost Blue, un progetto concept incentrato sul colore blu, sui brani e le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo. Nel linguaggio comune, il blu è il colore della malinconia e della speranza. Dal sentimento blu nasce il blues, quello che ha le sue radici nei canti degli schiavi dei campi di cotone, nella speranza di libertà e di rivalsa. Il blues è più di un colore, è un gemito di dolore, il sapore del conflitto, un ritornello triste ma anche un gioco a cui gioca la vita (ndr. brano All blues- Kind of Blue M. Davis 1959). Rossana Casale sceglie i brani che il jazz ha dedicato a ‘The color of colors’, come lo definiva Miles Davis e crea il suo nuovo progetto jazz aggiungendo l’inedito ‘Shades of blue’, scritto a quattro mani con il musicista Luigi Bonafede. Con lei grandi jazz men con lunghe carriere in Italia e all’estero, musicisti eccelsi che tornano dal suo passato e con i quali ha condiviso album e tour.

Danza – venerdì 11 ottobre ore 21,15

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRASCENA TOLENTINO in Emma

Regia di Sofia Vitali e Beatrice Castelli; Coreografie di Beatrice Castelli

Emma Bovary, un tavolo, l’alternarsi delle condizioni sociali, dai personaggi che animano la sua vita. Dall’accondiscendenza nei confronti di un uomo che non riesce ad amare, alla voglia di “rivalsa” in una sala da ballo, per arrivare alla consapevolezza di sé e alla sua fine amara. Tre stagioni, scandite da una stoviglia in meno e, forse, da un candelabro in più. Attraverso una serie di quadri coreografici emozionanti, lo spettacolo esplora i temi dell'amore, della tentazione e della disperazione, culminando in un epilogo drammatico e toccante. Il pubblico verrà trasportato nel cuore della provincia francese del XIX secolo, dove Emma Bovary, una giovane donna insoddisfatta, sogna una vita di lusso e passione lontano dalla monotonia del suo matrimonio. Attraverso la danza l’Associazione Culturale AltraScena propone spettacoli dove la ricerca del gesto si intreccia con la parola. I soggetti sono donne che hanno segnato la storia, creando un movimento rivoluzionario o spirituale.

Teatro – domenica 20 ottobre ore 18,00

MARIELLA NAVA E DANIELA POGGI in Figlio, non sei più Giglio

Scritto e diretto da Stefania Porrino; con Mariella Nava e Daniela Poggi

Una produzione Bottega Poggi

Prendendo spunto dalla famosa lauda Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi, l’autrice Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna contemporanea, Maria, interpretata da Daniela Poggi, il cui amatissimo figlio non è più una vittima innocente delle malefatte altrui, ma è diventato l’autore di violenza contro una donna, che a sua volta è madre e portatrice di vita. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata, vengono offerti al pubblico sotto forma di una lettera, che la donna scrive al figlio per capire le possibili e molteplici cause e trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore che la renda capace di perdonarlo. Il tutto si fonde con le musiche di Mariella Nava, creando un flusso unico di emozioni che intendono coinvolgere la mente e il cuore degli spettatori. Mariella Nava è una cantautrice e compositrice che vanta importanti collaborazioni, dalla sua penna sono nate canzoni per grandi nomi del panorama musicale come Eduardo De Crescenzo, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Lucio Dalla e molti altri. Daniela Poggi, volto noto di cinema, teatro e tv, debutta con Walter Chiari e con Gino Bramieri, Jonny Dorelli, Arnoldo Foà e tanti altri. Ha preso parte a tantissime fiction come Incantesimo, Il maresciallo Rocca, Nebbie e delitti, Capri 2, Le tre rose di Eva e L’allieva.

Master Piano Festival – domenica 3 novembre ore 18,00

ALBERTO CARTUCCIA CINGOLANI pianoforte

Un recital pianistico che vede protagonista Alberto Cartuccia Cingolani enfant prodige già vincitore di ben 57 premi propone un concerto per pianoforte dedicato alle più belle pagine di D. Scarlatti, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Liszt, C. Debussy, I. Berkovich, S.V. Rachmaninoff. Il suo primo approccio con la musica è avvenuto nel 2020 durante il lockdown, quando, insieme alla mamma Alessia, laureata in canto lirico al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, ha iniziato a muovere i primi passi sulla tastiera, attraverso piccoli giochi musicali e canzoncine. A poco a poco sono emerse notevoli attitudini, supportate da uno spiccato orecchio assoluto già palese all’età di 3 anni e ha registrato importanti progressi, che nel giro di poco tempo, nel 2021, lo hanno portato ad affrontare dei concorsi pianistici internazionali on line per categorie di età, ricevendo i primi risultati eccellenti. Ad ora, sempre sotto la guida della mamma e del papà Simone, pianista laureato al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, Alberto ha collezionato tantissimi premi, molti dei quali assoluti, in competizioni nazionali e internazionali tra i quali ricordiamo “Città di Albenga”, “Piano Talents Milano”, “C.Schumann – Massa”, “Rospigliosi”, WPTA Madrid, “Orbetello Piano Competition”, “London Classical Music Competition”, “BTHWN – Vienna”, “Musik Festival Vienna”, e molti altri. Un suo video in cui esegue la Sonata k 545 di Mozart, in occasione di un concorso pianistico, ha ottenuto milioni di visualizzazioni, destando grande risonanza anche nella stampa internazionale. In qualità di piccolo pianista, sia come solista che con orchestra, ha partecipato a varie manifestazioni culturali e di beneficenza, eventi e festival musicali (Festival Liszt – Grottammare, Civitanova Classica, Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Real Conservatorio de Madrid, Sala Brahms del Musikverein di Vienna), nonché trasmissioni televisive su reti locali e nazionali (Rai Uno – Rai Due – Canale 5). Nell’ottobre 2023 ha ricevuto il “Premio Musica” in occasione del prestigioso “XXI Premio Giuseppe Sciacca”, la cui cerimonia solenne si è tenuta in Vaticano, presso la Pontificia Università Urbaniana.

Jazz – sabato 9 novembre ore 21,15

BENITO GONZALEZ TRIO FT. ROBERTO GATTI E MASSIMO MORGANTI

Benito Gonzalez | pianoforte Gabriele Pesaresi | contrabbasso Mario Rodriguez | batteria

ft. Roberto Gatti | percussioni Massimo Morganti | trombone

Pianista jazz, compositore e artista Steinway, Benito Gonzalez unisce una lunga tradizione jazzistica americana con i ritmi afro-latini del proprio retaggio culturale. Nominato per due Grammy Awards e vincitore del Great American Jazz Piano Competition (2005), nel corso della sua carriera si è esibito con grandi del jazz come Bobby Hutcherson, Dave Liebman, Gary Bartz, Curtis Fuller, Al Foster, Lenny White, Billy Hart, Ignacio Berroa, Buster Williams, Rene McLean, Steve Turre, Delfeayo Marsalis, Hamiet Bluiett, Ron Blake, Antonio Sanchez, Mark Gross e T.K. Blu. Ha fatto parte della band di Jackie McLean, del quartetto di Kenny Garrett per sette anni e nel 2019 si è unito alla leggenda del sassofono Pharoah Sanders come pianista e direttore musicale. Il suo ultimo album, “Sing to the World”, è stato registrato insieme a musicisti del calibro di Christian McBride, Jeff Watts e Nicholas Payton. In questa occasione lo vedremo in trio con Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Mario Rodriguez alla batteria, e affiancato da due special guest come Roberto Gatti alle percussioni e Massimo Morganti al trombone.

Teatro – domenica 17 novembre ore 18,00

STEFANO FRESI in Dioggene

Regia di Giacomo Battiato; con Stefano Fresi

Una produzione di Teatro Stabile d’Abruzzo Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni

Attore di cinema, teatro e serie tv amatissimo da pubblico e critica, Stefano Fresi è noto per i suoi ruoli in Romanzo Criminale, Smetto Quando Voglio, I delitti del BarLume, Sconnessi e molti altri. In Dioggene è interprete di uno spettacolo in tre parti che ruota attorno ad un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea. Nella prima parte, HISTORIA DE ODDI, BIFOLCHO, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate. La seconda, L’ATTORE E IL BUON DIO, vede Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena. Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti. Nella terza e ultima parte, ER CANE DE VIA DER FOSSO D’A MAIJANA, troviamo Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia. Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita. Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita.

Master Piano Festival – domenica 1 dicembre ore 18,00

MORGEN PIANO TRIO in Nuove voci italiane

Nicola Marvulli | violino Camilla Patria | violoncello Tiziana Columbro | pianoforte

Apprezzato dal pubblico e dalla critica, il Morgen Piano Trio, presenta un concerto per pianoforte, violino e violoncello dedicato alle Nuove voci italiane con un programma che prevede musiche di G.F. Ghedini e G. Martucci. Per gran parte del XIX° secolo, “musica italiana” è stato sinonimo di opera lirica. Al dominio della scena da parte di giganti del teatro quali Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi sono corrisposte da un lato l’affermazione dell’Italia come massima rappresentante mondiale del genere operistico, dall’altro una lenta decadenza del linguaggio puramente strumentale italiano. Tuttavia, alla fine dell’1800 un nutrito gruppo di compositori e musicisti italiani si adoperò con impegno (e con successo) per sanare questa mancanza, cercando di fondare una tradizione strumentale squisitamente italiana, adeguata alla contemporaneità e di respiro internazionale. Attraverso le più belle pagine di Ghedini e Martucci, il Morgen Piano Trio illustrerà i passaggi significativi di questo lungo processo di rinnovamento. Nicola Marvulli, diplomato con Lode (Conservatorio di Pescara) e studente di composizione con M. Della Sciucca (Conservatorio de L’Aquila), si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali S. Accardo, M. Rizzi, S. Krylov, S. Kuijken, E. Pace. Dopo il biennio di perfezionamento con F. Cusano (Scuola di Musica di Fiesole) ha conseguito il Master of Arts in Music Performance con K. Sahatci (CSI di Lugano). Attivo come solista e camerista, è docente di Violino presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Camilla Patria inizia gli studi con il padre e nel 2014 si diploma con Lode (Conservatorio di Torino con M. Macrì). Prosegue gli studi conseguendo il Master of Arts in Music Performance con E. Dindo (CSI di Lugano) e il Biennio in Musica d’Insieme con Lode (Conservatorio di Torino). Si è perfezionata come solista e camerista con B. Canino, B. Giuranna, N. Gutman, T. Demenga, U. Clerici, E. Bronzi, L. Hagen, A. Lucchesini, E. Pace. È docente di Musica da Camera presso il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia. Tiziana Columbro termina gli studi a 17 anni con Lode e Menzione d'onore (Conservatorio di Pescara). Alla sua formazione hanno contribuito corsi triennali con P. Bordoni, P. Iannone ed E. Pace, in aggiunta a numerose masterclasses di rinomati pianisti. Ha concluso il Biennio in Musica da camera con Lode, per poi perfezionarsi con il Master in Pianoforte solistico ad indirizzo concertistico con S. Vladar e il Master in Musica da Camera con S. Mendl (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Vienna).

Teatro- domenica 8 dicembre ore 18,00

SERGIO ASSISI in Mi dimetto da uomo

Regia di Sergio Assisi; scritto da Sergio Assisi e Simone Repetto

Una produzione Nicola Canonico per la Good Mood in collaborazione con Quisquilie Production

In un mondo che ha perso ogni punto di riferimento, Sergio Assisi parla a cuore aperto, spaziando tra narrazione e satira di costume. Nel ruolo di un moderno giullare, alterna momenti di umorismo e riflessione, dialogando con il pubblico e analizzando aspetti della vita quotidiana come abitudini, speranze, sogni e miserie. Tenta di aggrapparsi alla bellezza, all’amore, alla poesia, come fossero rami di un albero che si protende verso le stelle, tuttavia, questi ideali vengono costantemente minacciati dall'egoismo, dalla meschinità e dalle debolezze umane, spingendolo a porsi la domanda provocatoria: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?” E mentre cerca delle risposte, un’entità irrompe sul palco, uno spiritello buffo, irriverente, impietoso, che corregge, puntualizza, svela, rivendica, irride, incarna concetti ed idee, e cosa peggiore di tutte, inchioda Sergio alla amara verità. Sergio Assisi è attore di cinema, televisione e teatro, tra i suoi successi: Guardiani delle nuvole, Capri, Elisa di Rivombrosa 2, Il commissario Nardone, L’Allieva 3, sarà protagonista della nuova serie Gloria al fianco di Sabrina Ferilli e Massimo Ghini.

Jazz – giovedì 26 dicembre ore 18,00

SISTERS AND BROTHERS GOSPEL CHOIR ENSEMBLE in

A Gospel Night with Ginger Brew

Ginger Brew | voce Carla Baldini, Alla Buhanevici, Elisabetta Rinaldi, Laura Pica e Andrea Scotto | voce Stefano Pioli | pianoforte Rossano Gasperini | basso elettrico Francesco Favilli | batteria

L’imperdibile concerto di Santo Stefano dedicato alla musica gospel, quella che arriva dritta al cuore, espressione di gioia e spiritualità. Interprete d’eccezione Ginger Brew, cantante ghanese di fama internazionale, conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte. Insieme a lei il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, prestigioso coro gospel italiano diretto da Carla Baldini. Il repertorio spazia dai classici del gospel come Oh, Happy Day, Swing Low, Sweet Chariot, e Amazing Grace, a canzoni universalmente amate come Imagine di John Lennon e What a Wonderful World di Louis Armstrong, con l’aggiunta di alcuni brani gospel originali. Un mix di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da "shouting”, "call and response” e perfetto interplay fra voce solista, coro e sezione ritmica. Ginger Brew ha una preparazione e sensibilità musicale che comprende afro gospel, reggae e calypso, jazz, soul, rhythm & blues e musica africana. Ha collaborato con gruppi africani come Boombaia, Osibisa e con artisti internazionali del calibro di Black Ladies, Art Farmer, Mariah Carey, Phil Collins, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Elisa e Paolo Conte, esibendosi nelle sale concerto di tutto il mondo, dalla Cadogan Hall di Londra all'Olympia di Parigi, fino al Teatro La Scala di Milano. Il coro Sisters and Brothers, fondato e diretto da Carla Baldini, è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 200 concerti in tutta la penisola.

Teatro – domenica 19 gennaio ore 18,00

CRISTIANA CAPOTONDI in La vittoria è la balia dei vinti

Scritto e diretto da Marco Bonini; con Cristiana Capotondi

Musiche di Jonis Bascir; una produzione Stefano Francioni Produzioni

Tra l'evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, Cristiana Capotondi rievoca i drammatici momenti del 25 settembre 1943 quando uno stormo di aerei inglesi, mirando alla stazione di Campo di Marte, mancarono l'obiettivo ferroviario, provocando la morte di centinaia di civili. È sera, una bambina chiede alla mamma di raccontarle una storia, quella della buonanotte, e la madre l’accontenta rievocando un fatto narratole molti anni prima dalla sua bisnonna. La notte del 25 settembre 1943, Nonna Vittoria è nascosta nel rifugio improvvisato nelle cantine di Palazzo Pitti, dove risiede in quanto moglie del sovraintendente ai beni culturali di Firenze. Quella notte oltre all’incubo della guerra, la donna dovrà difendere una scelta condizionata da tabù sociali e pregiudizi: allattare i due gemelli della sua balia che aveva perso il latte per lo shock. La guerra è uguale per tutti, sotto le bombe la Signora può servire la serva, sotto le bombe la Vittoria è la balia dei vinti. Cristiana Capotondi è tra le più apprezzate attrici italiane. Dopo il successo di Notte prima degli esami, la sua carriera si divide tra teatro, cinema e televisione, la ricordiamo in Rebecca, la prima moglie, Sissi, Ex, La mafia uccide solo d'estate, Succede anche nelle migliori famiglie e molti altri.

Jazz – sabato 1 febbraio ore 21,15

PATTY LOMUSCIO QUARTET in I Sing Caterina

Patty Lomuscio | voce

Vito Di Modugno | organo Hammond, piano Rhodes Pietro Condorelli | chitarra Massimo Manzi | batteria

Patty Lomuscio, affermata cantante jazz, celebra Caterina Valente, icona del XX secolo conosciuta in tutto il mondo. Cantante, chitarrista, ballerina, mimo, dotata di un eclettismo senza pari e di una vocalità acrobatica, Caterina Valente è negli anni ’60 tra gli artisti di musica leggera più famosi al mondo insieme a Fitzgerald, Piaf, Sinatra. Incantata dalla sua personalità, Patty Lomuscio ripercorre a volo d’uccello la sua lunghissima carriera. Partendo da Istanbul, sua prima incisione, fino ai successi di inizio anni ‘50 come Bonjour Catherine, I love Paris di Cole Porter e Caterina, la canzone dedicatale da Perry Como, ma anche Forse di Bruno Martino, tratta dal suo album più venduto “A briglia sciolta” e infine Chiquilin de Bachin di Astor Piazzolla, dal disco “Girltalk” con cui Caterina Valente ha voluto chiudere la sua carriera musicale. Patty Lomuscio in nessun modo imita o copia ma entra con garbo nel mondo di Caterina, si guarda intorno e con arte raffinata gioca con le canzoni, lo fa a suo modo, rivelando la sua di personalità, e canta con molto swing, un pizzico di nostalgia e anche di humour. Patrizia Lomuscio incide il suo primo disco Further To Fly registrato a New York con Gianluca Renzi al contrabbasso, Jon Davis al Pianoforte e Vince Ector alla batteria, disco dedicato interamente a Paul Simon & Art Garfunkel e con il quale è finalista al Premio Targhe Tenco. La sua attività concertistica la porta a esibirsi nei Jazz Club più prestigiosi in Italia e all’estero e in Festival Jazz di rilevanza nazionale ed internazionale: Taiwan, Marocco, Spagna, Austria, Montenegro, Albania, Germania ecc.

Teatro – domenica 16 febbraio ore 18,00

GIORGIO PASOTTI in Io, Shakespeare e Pirandello

Regia e musiche originali di Davide Cavuti; con Giorgio Pasotti

Una produzione Stefano Francioni Produzioni

Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di William Shakespeare e Luigi Pirandello, i cui testi sono interpretati da Giorgio Pasotti rievocando atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura. La prima parte è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William Shakespeare, partendo dal “discorso di Marcantonio”, tratto da “Giulio Cesare”, fino al più celebre monologo del teatro, “l’Essere o non essere di Amleto”. La seconda, invece, ha come leit-motiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello, da “L’uomo dal fiore in bocca” ai ritratti dell’Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore del Premio Nobel per la Letteratura. Il tutto impreziosito dalle musiche originali composte da Davide Cavuti. La grande produzione di Shakespeare e Pirandello è unica nel delineare i momenti storici importanti dell’umanità, in questa occasione affrontati con un lessico semplice e ricco sfumature che inevitabilmente affascinano le varie generazioni di spettatori. Giorgio Pasotti è una star del cinema italiano e tra i volti più amati. Oltre ai successi de L’ultimo bacio e Baciami ancora lo vediamo in tante fiction di successo come Distretto di Polizia, Mina Settembre con Serena Rossi, Lea con Anna Valle e tante altre.

Master Piano Festival – domenica 9 marzo ore 18,00

DINA IVANOVA pianoforte

Un concerto per pianoforte che vede protagonista la talentuosa pianista russa Dina Ivanova, vincitrice del prestigioso Premio “Chopin” Roma 2023. Riconosciuta da critica e pubblico per la sua straordinaria sensibilità interpretativa e la sua tecnica impeccabile propone un programma dedicato a tre dei più grandi compositori del XX secolo come C. Debussy, M. Ravel e I. Stravinsky. Nata nel 1994 a Ryazan in Russia, si è formata alla Central Music School di Mosca e attualmente studia al Tchaikovsky Conservatory di Mosca con il Prof. A. Mndoyants. Ha tenuto concerti in Germania, Ungheria, Cuba, Bulgaria, Lituania, Danimarca, Norvegia, Polonia, Stati Uniti e Russia, tutti eventi importanti come i concerti con la Thüringer Philharmonie, la Israel Symphony Orchestra e il Goldmund Quartet, nonché esibizioni alla Liszt House di Weimar e al castello di Schillingsfürst. Ha vinto numerosi premi tra cui il 2° Premio al Concorso Liszt di Weimar (2015), il 1° Premio al Concorso di Tel Hai in Israele (2016) e il premio Artist Recognition all’International Keyboard Festival 2017 a New York, USA. È vincitrice del Terzo Premio all’11° Concorso Internazionale Liszt di Utrecht ed è stata anche insignita del Capgemini Audience Award.

Danza – sabato 22 marzo ore 21,15

ROMAE CAPITAL BALLET in Danza da Oscar®

Coreografie di Alfonso Paganini; con il corpo di ballo del Romae Capital Ballet

Una produzione Antonio Desiderio Artist Management

Uno spettacolo dove la magia della musica da film si intreccia con l’armonia della danza. Il Romae Capital Ballet sarà protagonista di un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore di alcuni dei più grandi capolavori cinematografici realizzate da maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Riz Ortolani e Stelvio Cipriani. La Dolce Vita, Romeo e Giulietta, La Strada, Amarcord, Otto e mezzo e Il Padrino, sono pietre miliari del cinema, accompagnate dalle coreografie curate da Alfonso Paganini ed eseguite dal corpo di ballo del Romae Capital Ballet, acquisiranno una nuova dimensione artistica. Alfonso Paganini, noto per il suo passato come Primo Ballerino al Teatro dell’Opera di Roma, porta la sua esperienza e sensibilità nella creazione di coreografie che riescono a catturare e reinterpretare le atmosfere evocate da queste straordinarie colonne sonore. Il coinvolgimento della compagnia Romae Capital Ballet aggiunge ulteriore prestigio al programma promettendo una serata di intensa emozione.

Master Piano Festival – domenica 6 aprile ore 18,00

WILLIAM GRECO pianoforte

William Greco ha la particolarità di essere un concertista classico e, allo stesso tempo, un compositore e improvvisatore jazz. Sempre in bilico fra queste due anime, il musicista salentino è vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionale e in questa occasione propone le più belle pagine di F. Chopin, O. Respighi e M. Ravel. Classe 1987, si forma alla scuola pianistica di Roberto Bollea, Benedetto Lupo e Pasquale Iannone, per poi diplomarsi e laurearsi in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Ha ottenuto premi nei principali concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i quali il primo premio al concorso internazionale di esecuzione musicale "Francesco Moscato" di Airola”, menzione speciale al “Premio Nazionale delle Arti” 2013 e al “Premio Venezia" del 2012. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero per le più importanti stagioni concertistiche, esibendosi anche come solista con orchestra, tra le più recenti esecuzioni il quinto concerto di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari e il Concerto in Fa di Gershwin con l’Orchestra “Tito Schipa” di Lecce. Contemporaneamente alla carriera classica coltiva la passione per il jazz, sia attraverso un severo percorso accademico, che attraverso concerti e prestigiosi riconoscimenti. Già premiato dal Berklee College of Music di Boston per le sue straordinarie capacità musicali, si consacra ufficialmente con il 1° Premio, Premio del pubblico e il Premio Libertà alla VII edizione del concorso nazionale “Chicco Bettinardi” di Piacenza. Nell’Ottobre 2015 ha pubblicato “Corale”, suo primo lavoro discografico nel quale ha cercato di modellare un percorso frutto della sintesi naturale di tutte le sue esperienze. Nel 2017 è tra i protagonisti di "Lumina”, nuovo lavoro discografico prodotto dalla TuK Music, nato da un’idea di Paolo Fresu. Vincitore del bando Air promosso da Midj (Musicisti italiani di jazz), nel 2018 è stato il musicista italiano in residenza artistica presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna.

Teatro – sabato 10 maggio ore 21,15

MARCO FALAGUASTA in Non ci facciamo riconoscere

Di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini; con Marco Falaguasta

Una produzione Nicola Canonico per la Good Mood

Marco Falaguasta è comico e attore poliedrico, noto per le moltissime fiction di successo come Incantesimo, Orgoglio, Una famiglia in giallo, CentoVetrine e tante altre. In questo spettacolo parte da una frase emblematica che ha accompagnato l’adolescenza di intere generazioni degli anni ‘70, ’80 e ‘90. Quattro parole inequivocabili che i genitori pronunciavano per richiamare i figli ad un comportamento consono, ma il cui reale significato rimane ancora un mistero. Però questa frase risuona nelle orecchie di tutti quelli che, come Marco Falaguasta, sono nati o cresciuti in quegli anni. Gli anni di piombo, gli anni della legge sul divorzio, sull’aborto, gli anni del sequestro Moro, ma anche del boom economico, dell’Italia campione del Mondo in Spagna. Gli anni della Panda 30 con il finestrino abbassato e l’autoradio che suonava i Depeche Mood, i Duran Duran e di una dirompente Sabrina Salerno che metteva d’accordo tutti. Ma siamo proprio sicuri che non farsi riconoscere sia stato un vantaggio? Proviamo a rispondere insieme a questa domanda passando attraverso quello che siamo stati e per vedere come siamo diventati

BIGLIETTI

I biglietti* per tutti gli spettacoli saranno in vendita al Botteghino del Politeama, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. I biglietti saranno in vendita anche online all’indirizzo www.politeama.org/biglietti

*Sul prezzo del biglietto verrà applicato il diritto di prevendita del 10%

ABBONAMENTI

È previsto l’abbonamento ai quattro concerti della rassegna Jazz al prezzo di 60€ senza costi di prevendita.

FRIEND CARD 2024/25

La Friend Card è la carta prepagata che consente a chi la possiede di acquistare tutti gli eventi organizzati direttamente dal Politeama e dai suoi partner a prezzo scontato. Una tipologia di acquisto che supera e migliora il concetto di abbonamento, arricchendolo della libertà di scegliere in qualsiasi momento lo spettacolo che si vuole acquistare a prezzo scontato.

La Friend Card è quindi, una sorta di “abbonamento libero” al Politeama che consente allo spettatore di scegliere sia gli spettacoli a cui vuole assistere che l’importo del proprio “abbonamento”.

Sottoscrivendo la “Friend Card” del Politeama è possibile acquistare 1 o 2 biglietti al prezzo ridotto di circa il 20% e senza i costi di prevendita.

La card può essere attivata in qualsiasi momento presso il Botteghino del Politeama, effettuando una prima ricarica d’importo pari o superiore a € 70,00, in seguito si potrà ricaricare con l’importo desiderato con un minimo di € 50,00. Gli under 30 possono sottoscrivere la Card con un importo minimo di € 30,00.

A chi sottoscrive la Friend Card sono riservate promozioni, offerte e priorità di acquisto per eventi specifici. La card può essere anche un gradito regalo di Natale fornita in una elegante confezione.

FRIEND CARD STUDENTI

La Friend Card Studenti è una speciale carta prepagata dedicata agli allievi di diverse scuole del Territorio per arricchire la proposta culturale e agevolare il dialogo con le giovani generazioni. Differisce dalla Friend Card per la possibilità di acquistare un solo biglietto per ogni evento, con costi a partire da 3,00 €.