Otto comuni, tre eventi notturni, 35 equipaggi e oltre 300 chilometri di strade tra paesaggi emozionanti e prodotti tipici. È in sintesi il programma della 16a edizione della Sibillini e Dintorni che da quest’anno rilancia e cambia formula, allargando i proprio orizzonti territoriali all’intera provincia di Macerata. L’evento organizzato dalla Scuderia Marche, che coinvolge auto storiche di alto prestigio, partirà il 22 agosto con San Ginesio per concludersi il 25 a Macerata con la consueta rievocazione del Circuito della Vittoria. Oggi è stato presentato in Provincia alla presenza di alcuni rappresentanti delle amministrazioni partner e degli sponsor che rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione unica sul territorio regionale e non solo.

«La Sibillini e Dintorni è un evento che va valorizzato e sostenuto poiché è in grado di aggregare il nostro territorio in vari modi – spiega la Consigliera di Parità Deborah Pantana – vengono coinvolte le famiglie, i cittadini di ogni età, viene promossa l’identità maceratese con i suoi prodotti tipici, viene valorizzato il turismo, si creano appuntamenti gratuiti a cui tutti possono prendere parte. Si creano anche forti legami tra i vari Comuni che si ritrovano a collaborare per un programma condiviso da tutti. Non ultimo utilizzeremo la manifestazione per portare nei borghi un messaggio sociale che valorizzi la parità di genere. Insomma, attraverso l’auto l’obiettivo è quello di fare squadra, comunità e per questo la Provincia è orgogliosa di sostenere il progetto».

L’evento toccherà i comuni di San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Appignano, Loro Piceno, Urbisaglia, Montelupone e ovviamente Macerata con spettacoli serali ad Appignano, Urbisaglia e nel capoluogo.

«L’esigenza è nata proprio dai nostri equipaggi – spiega Massimo Serra, consigliere della Scuderia Marche e responsabile dell’organizzazione – l’interesse che hanno dimostrato per la scoperta di una terra non sempre conosciuta ci ha spinto ad estendere il nostro raggio d’azione. Fortunatamente abbiamo incontrato l’entusiasmo di tanti Comuni desiderosi di ospitarci, amministrazioni che hanno contribuito a pianificare gli appuntamenti perché consapevoli che la Sibillini e Dintorni costituisce una vetrina importante per le loro comunità».

In particolare, tra le varie attività si andrà alla scoperta dei vini visitando un produttore di San Severino che ha fornito le bevande per il G7, si imparerà a conoscere la vernaccia di Serrapetrona, si comprenderà la storia del vino cotto a Loro Piceno. Inoltre Appignano riceverà gli ospiti con un evento legato a Leguminaria mentre a Montelupone protagonista sarà il miele con una dimostrazione di smielatura nel teatro cittadino. Ad Appignano il 22 agosto ospiti in piazza saranno gli Oltre, la band che ha accompagnato per anni Claudio Baglioni nei suoi concerti e oggi ne presenta tutti i successi. Ad Urbisaglia, invece, il 23 agosto nello spazio retrostante la Rocca Medioevale, andrà in scena lo spettacolo La Favolosa Storia del Guerrin Meschino con Mirco Abbruzzetti. Infine a Macerata spazio alla rievocazione del Circuito della Vittoria con il concorso eleganza giudicato dai membri dell’Università di Macerata. «Gli appuntamenti sono davvero tanti con grande dispendio di energie e risorse – spiega Massimo Serra – tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno dei nostri soci, che ormai hanno oliato il meccanismo alla perfezione, e soprattutto senza il sostegno dei nostri sponsor, oggi qui ne vediamo tre presenti, Rema Tarlazzi, Fineco e Delta Motors, che ogni anno rinnovano il patto per donare ai cittadini una manifestazione di livello internazionale. A questo proposito purtroppo quest’anno dobbiamo registrare l’assenza di sei equipaggi francesi perché impegnati in grandi manifestazioni a Parigi durante le Olimpiadi Oggi qui ne vediamo tre presenti, Rema Tarlazzi, Fineco e Delta Motors. In compenso porteremo una selezione davvero importante di vetture d’epoca GT, come Jaguar e Porsche».

Presente in conferenza stampa anche il sindaco di Sant’Angelo in Pontano Vanda Broglia: «Credo che questa sia la manifestazione perfetta per i piccoli Comuni dell’entroterra. Il passo lento di queste auto antiche, molte delle quali ultraottantenni, consente di ammirare non solo i borghi ma anche i paesaggi, le colline, dando il via a quell’amore per le Marche vissuto da tanti turisti che arrivano a scoprirci».

Per Appignano il vice sindaco Stefano Montecchiarini: «Siamo partner della manifestazione da molti anni. Per noi è sempre un’occasione di promozione turistica e sempre mettiamo in mostra le nostre eccellenze, ci sono tante cose che un piccolo Comune può offrire ai visitatori. La nostra punta di diamante si chiama Leguminaria che ci sarà dal 18 al 20 di ottobre. Faremo una piccola anticipazione per i nostri ospiti per poi dirigerci in piazza per l’unica data regionale della band "Oltre", sarà uno spettacolo davvero emozionante che sicuramente catturerà anche i nostri concittadini».

Per Serrapetrona il consigliere Bruno Achilli: «Mi unisco agli elogi dei miei colleghi ed esprimo il desiderio di far continuare questa collaborazione anche negli anni futuri perché sono tante le cose da scoprire che non si conoscono. Ringrazio l’organizzazione anche per aver scelto l’entroterra, una decisione importante che vuole mostrare non solo le bellezze più conosciute ma anche le perle più nascoste».

Infine, per Macerata, la vicesindaco Francesca D’Alessandro: «Credo che l’unione faccia la forza. Questo spirito di collaborazione che nasce tra i vari Comuni è una linfa vitale anche per la nostra città, basta con i campanilismi, basta con le azioni individuali. Un visitatore che si innamora di Urbisaglia o di Montelupone indirettamente scoprirà anche Macerata, siamo tutti legati e proprio questo genere di eventi permette di valorizzare il nostro spirito comunitario. Quindi Macerata è molto felice di ospitare anche quest’anno il Circuito della Vittoria che tra l’altro ricorda un’epoca in cui, proprio qui nella nostra città, c’era una spiccata cultura motoristica».

A questo proposito anche l’intervento di Enrico Ruffini, presidente dell’Aci Macerata che l’anno prossimo compirà 100 anni: «Il connubio territorio e museo viaggiante, perché questo sono le auto invitate, è senza dubbio un’arma vincente che la provincia non deve lasciarsi scappare. La parola più pronunciata dai miei ospiti stranieri quando attraversano in auto le nostre colline è "Eden" perché, arrivando da metropoli di cemento, associano la bellezza del nostro territorio al paradiso. Questa è la terra ad esempio di Primo Moretti e di Ludovico Scarfiotti, l’auto fa parte dell’identità della nostra Provincia e queste vecchie signore conservano ancora il loro fascino immortale».