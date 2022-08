ASCOLI – Grave incidente questa mattina intorno alle 4 sulla superstrada Ascoli Mare: portato in ospedale un ragazzo di 19 anni. Lo schianto è avvenuto in prossimità dell’uscita di Porta Cartara, dove il ragazzo, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo. L’auto prima ha colpito i jersey per poi ribaltarsi sulla strada.

Tanta paura, ma il giovane ha fortunatamente riportato soltanto traumi lievi e qualche escoriazione ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli con un codice di media gravità. Il 19enne è risultato negativo ai controlli, di legge, per alcol e sostanze stupefacenti.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.