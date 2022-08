ANCONA – Due giovani di 20 anni, provenienti da fuori regione, sono stati sanzionati per ubriachezza dopo una lite con un buttafuori della discoteca Mamamia; un 22enne di Senigallia è stato invece arrestato per tentato furto nel ristorante Pesceazzurro: al suono dell’allarme si era nascosto in cucina, ma è stato fermato. E’ l’esito dei controlli di Ferragosto, intensificati, da parte dei Carabinieri di Senigallia.

Guida con il cellulare. Guida senza cinture di sicurezza. Guida in stato di ebbrezza. Sono state invece queste le violazioni maggiormente riscontrate dai Carabinieri della Compagnia di Ancona.

Per quanto riguarda lo stato di ebbrezza al volante, in via Giordano Bruno una donna anconetana di 43anni è stata fermata dimostrando subito i sintomi dell’ubriachezza tanto che, sottoposta all’etilometro, è risultata avere 2,15 g/l quando il limite consentito è 0,5. Per la donna è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Positivo, e denunciato con ritiro della patente, anche un 37enne controllato in via Marconi verso le 23 che, sottoposto a specifici controlli, è risultato positivo con 1,20 g/l.

Infine, un 45enne di Jesi, controllato sulla Statale 16 ha rifiutato drasticamente di sottoporsi agli accertamenti e per lui è immediatamente scattata la denuncia e il ritiro della patente.