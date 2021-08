Festa clandestina a Montefano (Mc) con dj, bar, imponente impianto di amplificazione, e 300 ragazzi che ballano senza mascherina, ma la Polizia irrompe, identifica gli organizzatori e sequestra le consolle e le casse.

Per accedere alla festa, pubblicizzata “in una location mozzafiato”, bisognava pagare 10 euro più eventuali consumazioni. Il tutto nella più completa incuranza delle norme anti Covid.

La location svelata due ore prima per eludere i controlli

Durante i controlli sono stati rilevati anche altri illeciti amministrativi ed è stata sequestrata l’attrezzatura per lo svolgimento della festa consistente in due consolle e relative casse di amplificazione. Sono attualmente in corso accertamenti per rilevare ulteriori responsabilità degli organizzatori e di chi ha partecipato alla festa.

L’evento era stato pubblicizzato tramite social sui quali erano state indicate le modalità di ingresso nella location la cui ubicazione è stata rivelata agli interessati soltanto due ore prima della festa proprio per eludere eventuali controlli di Polizia.