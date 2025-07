Grande successo per la proiezione del film "Leopardi & Co.", in anteprima mondiale per il pubblico, nella gremitissima piazza Giacomo Leopardi a Recanati.

Gli oltre 1500 spettatori hanno accolto calorosamente il cast e si sono lasciati trasportare dalla magia del film che ha regalato gli straordinari scorci di Recanati, scanditi dalla poesia di Giacomo Leopardi e da una storia romantica.

Il lungometraggio, diretto da Federica Biondi, ha brillato nella sua location d'eccezione, dove è stato girato nel 2023 e vede nel cast la partecipazione del Premio Oscar Whoopi Goldberg, pseudonimo di Caryn Elaine Johnson, la famosa interprete di Suor Maria Claretta nel film Sister Act, la star internazionale Jeremy Irvine e l’attrice marchigiana Denise Tantucci (Un medico in famiglia, Braccialetti rossi, Ben-Hur, Io e mio fratello e tanti altri…)

“Una brillante commedia moderna internazionale con un cast stellare, creata sul grande Poeta Leopardi, su Recanati e le Marche. – Ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Un ‘eccezionale opportunità di promozione internazionale per la regione e di celebrazione della nostra importante identità culturale. Un’ occasione per far lavorare ben 37 maestranze locali e dimostrare che nelle Marche si può venire a girare film importanti con professionisti di grande livello. Nel film è presente un cast di attori italiani che per la maggior parte hanno origine marchigiane da cui sentiamo l'orgoglio di poter fare cinema nella propria regione. Tutto questo rappresenta il senso di quello che facciamo con Marche Film Commission, oltre a portare un indotto economico immediato, in quanto per cinque settimane il film è stato girato interamente a Recanati, promuoviamo in tutto il mondo il nostro territorio e la nostra cultura. L'eccezionale partecipazione del pubblico di questa sera è un ulteriore segno di riconoscimento del nostro impegno nel promuovere produzioni cinematografiche di qualità, siamo davvero molto soddisfatti”.

L’anteprima ha riscosso un enorme successo, con un pubblico entusiasta che ha partecipato anche ad un incontro esclusivo, moderato da Andrea Agostini, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa, con la produzione e il cast degli attori italiani, tra cui la regista Federica Biondi, gli attori Denise Tantucci, Paolo Calabresi Aurora Calabresi, Aurora Moroni, Paolo Camilli, Roberto Cipullo della Camaleo e Cristiano Venturini Ceo de i Guzzini Illuminazione dove sono state girate diverse scene del film.

“È stato un onore aver ospitato il film Leopardi&Co nello splendido scenario della piazza Leopardi, un modo per valorizzare il cinema di qualità e la nostra città. – ha dichiarato il

sindaco Emanuele Pepa – E’ stato un successo di notevoli proporzioni quello riscontrato con il film ed il talk show, un modo per confermare la centralità di Recanati quando si parla di cultura. Sono sicuro che ci sarà anche un riscontro turistico visto che la pellicola, una commedia romantica, è stata ambientata in molte zone della città ed ha coinvolto realtà diverse, dai palazzi alle imprese come Villa Koch e Guzzini e questo è stato senza dubbio un valore aggiunto per chi ama Recanati”.

Ad aprire il talk il video messaggio della star Jeremy Irvine: “Mi dispiace moltissimo di non poter essere alla proiezione di Leopardi & Co. Sono devastato, perché Recanati è probabilmente il luogo in cui ho girato che preferisco in assoluto, l'ho adorata e ora ha un posto speciale nel mio cuore”.

Protagonista femminile del film insieme a Jeremy Irvine è Denise Tantucci nata a Fano e cresciuta a Montemarciano (AN): “E’ stata un ‘emozione immensa girare nella mia terra accanto ad un Premio Oscar, nella nostra regione abbiamo così tanti bei posti da far vedere e da far conoscere, per me è sempre difficile far valere le mie origini marchigiane in giro per l’Italia, sono certa che i numerosi film girati in questo periodo promoveranno sempre di più la nostra Regione”.

“E’ la terza volta che giro nelle mie Marche, una regione che offre una tale pluralità che ti permette di scoprire sempre dei lati nuovi. – Ha detto la regista di Jesi Federica Biondi – lavorare con una grande attrice come Whoopi Goldberg oltreché essere un onore è stato molto piacevole, soprattutto vederla man mano scoprire e apprezzare la realtà dei nostri bellissimi borghi”

L’attore Paolo Calabresi interpreta la parte del regista Ruggero Mitri: “Vengo spesso da queste parti, Recanati è un posto dove respiro, a parte la grande bellezza della città ci sono persone gentilissime e un’ aria che mi fa stare bene. Da romano finalmente vedo che in questi anni le Marche stanno diventando sempre più terra di cinema e mi complimento per questo, non solo per aver contribuito al nostro film, ma anche per tanti altri prodotti cinematografici che ho visto uscire di grande qualità”.

“Girare qui nella mia terra con tanti artisti importanti e vedere l’anteprima del film a Recanati con il grande pubblico presente è un’emozione assoluta – ha detto Paolo Camilli nato a Civitanova Marche e cresciuto a Porto Sant’Elpidio che nel film interpreta la parte di Brando l’autista della produzione – Dobbiamo far conoscere di più anche il nostro dialetto, c’è il siciliano, il napoletano, il pugliese dobbiamo sdoganare anche il marchigiano nel cinema”.

Il film, realizzato con il supporto della Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, è prodotto da Camaleo e Eagle Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Con una durata di 93 minuti, "Leopardi & Co." arriverà nelle sale italiane il 14 agosto 2025, ma gli spettatori di Recanati hanno avuto l'opportunità unica di vederlo in anteprima, creando un ricordo indelebile che celebra l'arte, la cultura e la bellezza della propria terra.

Leopardi & Co racconta di Mildred (Whoopi Goldberg), un’agente di Hollywood che sta cercando il modo di far sfondare a livello internazionale David (Jeremy Irvine), un

giovane attore americano un po’ svampito. Quando viene scelto dal celebre regista italiano Ruggero Mitri (Paolo Calabresi) come protagonista del suo prossimo film

“Giacomo in Love”, Mildred lo costringe ad accettare.

David non legge nemmeno il copione ed è convinto di dover interpretare Giacomo Casanova. Arrivato sul set a Recanati, scopre che si tratta di un altro illustre Giacomo ma molto diverso, e cioè di Leopardi. Quando il regista capisce che David non sa nemmeno chi sia Giacomo Leopardi, lo affida a Silvia (Denise Tantucci), una coach che ha il compito di spiegargli tutto sul poeta proprio attraverso le sue poesie.

Tra i due nascerà un odio a prima vista che verso dopo verso, diventerà amore.