OSTRA VETERE – Incidente stradale attorno alle 15 lungo la Sp 360 Arceviese. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate in zona contrada Barocco. Due le persone ferite trasportate al pronto soccorso, una con l’elisoccorso Icaro e l’altra in ambulanza. La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia hanno collaborato con il personale del 118 per assistere le persone coinvolte e ha messo in sicurezza i veicoli incidentati.

Sul posto i Carabinieri per la viabilità e i rilievi.