JESI – La scomparsa di Andreea Rabciuc. In attesa di scoprire gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai carabinieri del Ris per tutta la giornata di ieri nel casolare di Montecarotto, da cui la 27enne di Jesi si allontanò nella mattinata del 12 marzo, parla Emanuele Giuliani, l’avvocato del fidanzato Simone Gresti, indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona.

“Per noi Andreea è viva – riferisce il legale – stiamo cercando una ragazza viva, la priorità per noi è trovarla”.

Dopo i sopralluoghi della procura nella giornata di ieri, spiega l’avvocato Giuliani, la difesa ha proseguito le ricerche anche in serata con il proprio consulente, in zone limitrofe al casolare.

“Continueremo a lavorare durante questi giorni di festa – aggiunge il legale – anche con l’uso di droni speciali”.