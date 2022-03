Parapiglia con inseguimento questa mattina in centro ad Ancona, dove è scattato un allarme per il rapimento di una bimba di pochi mesi. In realtà, si è scoperto poi, si trattava del padre della piccola che, nel parapiglia di una situazione conflittuale in ambito famigliare, ha fatto rovinare a terra la “suocera”, nonna della bambina, soccorsa dagli operatori del 118.

In base a quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Ancona, intervenuti sul posto con la Polizia municipale, l’uomo, un 44enne professionista sanitario, era appena uscito dallo studio del pediatra, insieme alla sua compagna e alla nonna della piccola. Secondo quanto ha dichiarato voleva portare la bimba da sua madre, ma nella concitazione del momento ne è nata una corsa terminata qualche metro dopo, anche con l’aiuto di alcuni passanti.

Le indagini sono in corso, ma la vicenda è da inquadrare in un ambito strettamente famigliare.