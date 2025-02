MONTE PORZIO – Un incendio è divampato stamattina, poco dopo le 8, in un capannone adibito a suolificio a Monte Porzio (Pesaro Urbino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco in via Cesanese: le squadre di Fano e Senigallia, con quattro autobotti e un’autoscala proveniente da Pesaro, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Proseguono le verifiche sul rogo. Sul posto è intervenuto anche il funzionario.