Molti lo conoscono come pittore sacro, ma la produzione di Carlo Maratti parla di un artista versatile. Non solo un abile ritrattista, l'artista originario di Camerano si distinse anche nella progettazione di oggetti decorativi, in particolare argenterie, e in interventi scultorei. Il suo poliedrico percorso artistico è racchiuso nella monografia “Carlo Maratti (1625-1713): tra la magnificenza del Barocco e il sogno d’Arcadia”, presentata nella sala convegni Matteucci proprio nel comune che ha dato i natali all'artista.