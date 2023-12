AMANDOLA – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 13 lungo la SS 210, all’altezza del lago di S. Ruffino nel comune di Amandola, per un incidente stradale tra due auto.



I due conducenti sono stati estratti dalle auto dalla squadra dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, che poi ha effettuato la messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto i Carabinieri di Montegiorgio per i rilievi.