Torna anche quest’anno Finalmente a casa, l’iniziativa che dà una seconda possibilità ai tanti cani ospiti dei canili del territorio, aiutandoli a trovare una famiglia e una casa tutta loro!
Doppio appuntamento nelle Marche:
Domenica 18 ottobre a Senigallia
Domenica 22 novembre ad Ancona
Per due giornate speciali, le piazze delle due città si trasformeranno in luoghi di incontro, emozioni e speranza. Tanti splendidi amici a quattro zampe saranno pronti a conquistare il cuore di chi saprà accoglierli nella propria famiglia.
E non mancheranno divertimento, giochi a quiz, tanti regali e, soprattutto, storie bellissime da conoscere e raccontare!
Perché ogni cane merita una famiglia e ogni storia merita un lieto fine.
Scopri tutti i dettagli nel nostro servizio TV e lasciati conquistare da Finalmente a casa!