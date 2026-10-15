Torna anche quest’anno Finalmente a casa, l’iniziativa che dà una seconda possibilità ai tanti cani ospiti dei canili del territorio, aiutandoli a trovare una famiglia e una casa tutta loro!

Doppio appuntamento nelle Marche:

Domenica 18 ottobre a Senigallia

Domenica 22 novembre ad Ancona

Per due giornate speciali, le piazze delle due città si trasformeranno in luoghi di incontro, emozioni e speranza. Tanti splendidi amici a quattro zampe saranno pronti a conquistare il cuore di chi saprà accoglierli nella propria famiglia.

E non mancheranno divertimento, giochi a quiz, tanti regali e, soprattutto, storie bellissime da conoscere e raccontare!

Perché ogni cane merita una famiglia e ogni storia merita un lieto fine.

Scopri tutti i dettagli nel nostro servizio TV e lasciati conquistare da Finalmente a casa!