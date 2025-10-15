Viva Servizi informa che nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 eseguirà un intervento per la riparazione sulla tubazione dell’acquedotto che alimenta l’intero territorio del comune di Chiaravalle; la riparazione verrà eseguita in via Sant’Andrea all’altezza della scuola dell’infanzia e costringerà all’interruzione dell’erogazione del servizio in tutta la città di Chiaravalle.

L’interruzione è prevista dalle ore 22:00 alle ore 03:00, ma non riguarderà il presidio ospedaliero al quale sarà garantita l’erogazione dell’acqua dalla tubazione di Monte san Vito.

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili. Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.