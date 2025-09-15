TOLENTINO – Un ragazzino minorenne di Tolentino alla guida di una moto da strada Fantic ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.



Il ragazzo, soccorso in codice rosso, è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona. Il giovane è comunque rimasto sempre cosciente. L’incidente stradale è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 13, in località San Michele all’altezza del villaggio terremotati ‘Campagnano’ appena fuori il centro abitato cittadino, superato il cimitero in direzione di Tolentino.



Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale che cercherà di capire se ci sia stato, o meno, un contatto con altri veicoli.