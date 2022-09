ANCONA – E’ in condizioni stabili, ma gravi, l’operaio 51enne di Polverigi travolto ieri da una lastra d’acciaio mentre stava lavorando all’interno di un capannone Fincantieri al porto di Ancona: al momento dell’incidente l’operaio, carpentiere esperto da anni impiegato al cantiere, stava lavorando con un collega che sarebbe riuscito invece con un balzo all’indietro ad evitare di essere travolto.

Il 51enne, ha riportato un grave trauma toracico da schiacciamento con insufficienza respiratoria, un trauma del bacino, la frattura dell’omero.



Nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale regionale di Torrette e poi trasferito nel reparto di Rianimazione Clinica, ricoverato in prognosi riservata.



L’uomo è tenuto in coma farmacologico e ventilazione meccanica per insufficienza respiratoria, in attesa che si stabilizzi il trauma toracico. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora in pericolo di vita.

Dopo la nota dei sindacati è arrivata nella serata di ieri anche quella di Fincantieri, che in queste ore “sta seguendo con apprensione e solidale partecipazione, a fianco della famiglia e di tutti i colleghi, l’evoluzione del quadro clinico del proprio lavoratore. Salute e sicurezza sul lavoro – continua la nota – costituiscono valori imprescindibili per il Gruppo e strategici per lo sviluppo sostenibile dell’azienda, che conferma la propria volontà di continuare ad investire per la formazione”.